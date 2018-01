Vagtlægekrise nærmere løsning: Dropper gebyr

Der er bred enighed om, at vagtlæger skal slippe for gebyr på 4000 kroner, der fik 63 vagtlæger i Region Syddanmark til at sige op. Arkivfoto.

Der er bred enighed om at droppe udskældt gebyr, der i sidste uge fik 63 vagtlæger til at sige op. Nu kan kun jura og teknikaliteter bremse en løsning, hvor ny organisering betyder, at der kun skal betales ét gebyr for alle vagtlæger.

Løsning: De flere end 60 vagtlæger, der i sidste uge sagde deres job op, kan nu sandsynligvis snart vende tilbage. Under et dialogmøde torsdag eftermiddag besluttede blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed, regionerne og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, at droppe gebyret på 4.000 kroner, der har fået 63 vagtlæger i Region Syddanmark til at sige stop. - Man har fundet en løsning, så vagtordningen bliver et behandlingssted under PLO, som bliver entreprenør for regionen. Det betyder, at der bare skal betales ét gebyr, siger afdelingschef for praksisafdelingen i Region Syddanmark, Frank Ingemann Jensen, der var en af regionens repræsentanter under mødet. Ifølge Region Syddanmark er der tale om et gebyr på i omegnen af 7.500 kroner, som regionen skal betale.

Vagtlægeflugten I sidste uge kom det frem, at 63 vagtlæger har sagt deres job op i Region Syddanmark på grund af et nyt gebyr på 4.000 kroner. Efterfølgende bredte vagtægeflugten sig til andre regioner.



Især unge vagtlæger er ramt af gebyret.



Problematikken om vagtlægernes gebyr tager udgangspunkt i, at Folketinget i sommeren 2016 besluttede at styrke kontrollen med sundhedsvæsnet.



Tanken var, at dem, der skal kontrolleres, selv skal betale for det. Konkret betød det, at de læger, der kører som vagtlæger, men ikke har egen lægepraksis - eksempelvis hospitalslæger, uddannelseslæger eller pensionerede læger - registreres som et selvstændigt behandlingssted. Det betyder et nyt gebyr på 4.000 kroner. Vagtlæger med egen praksis er allerede registreret som et behandlingssted.



Loven trådte i kraft i januar 2017, men det er først nu, at den rulles ud over for vagtlægerne.



Der er omkring 600 vagtlæger i Region Syddanmark. Cirka 440 af dem arbejder som praktiserende læger ved siden af.

Endelig afklaring senere i januar Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og regionsrådsformand Stephanie Lose (V) opfordrede efter sidste uges mange opsigelser til, at der hurtigst muligt blev fundet en løsning. Det ønske indfriede Styrelsen for Patientsikkerhed, da den torsdag eftermiddag indbød til et dialogmøde, hvor der altså var enighed om et fælles løsningsforslag. Det er dog for tidligt at sige, at konflikten er afblæst, da jura og teknikaliteter kan stå i vejen. - Der bliver ikke lavet noget om på måden, vagtlægen fungerer på. Men der er nogle juridiske spørgsmål, som skal afklares, fortæller Frank Ingemann Jensen, der fortæller, at alle parter var enige om den nye løsning. - Men det er en vanskelig problemstilling rent juridisk, så derfor blev det snakket grundigt igennem, siger han. Region Syddanmarks koncerndirektør, Kurt Espersen, var også med til torsdagens møde. Han fortæller, at man forventer en endelig afklaring på konflikten sidst i januar. - Det har været et rigtig godt møde, og jeg er glad for, at vi har fundet frem til et løsningsforslag, alle kan se sig i. Det giver ro i maven for patienter, borgere og forhåbentligt også lægerne, siger han. Han mener endnu ikke, at man kan sige, at vagtlægekonflikten er løst. - Det er nok for tidligt, men vi er kommet et stort skridt videre med dette løsningsforslag, siger han.