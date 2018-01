Vagtlægekonflikt: Derfor betyder de 4000 kroner så meget

Et nyt gebyr på 4000 kroner har skabt masseflugt blandt vagtlægerne i Region Syddanmark. Men hvorfor er et gebyr på 4.000 kroner så stort et problem, når vagtlæger i gennemsnit tjener omkring 1000 kroner i timen? PLO-formand Jørgen Skadborg forsøger her at give svar på det og flere andre spørgsmål