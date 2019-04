HAMBORG: En 92-årig tysker er blevet tiltalt for at have været vagt i en af nazisternes dødslejre under anden verdenskrig og dermed medvirket til drabet på 5230 personer.

Beskyldningerne mod manden vedrører grusomheder begået i koncentrationslejren Stutthof, som dengang lå nær det nuværende Gdansk i Polen. Her mistede 65.000 fanger livet.

Avisen Die Welt identificerer manden som Bruno Dey fra Hamburg. Fra august 1944 til april 1945 arbejdede han som SS-vagt i lejren.

Trods den tiltaltes høje alder vil sagen mod ham blive ført ved en ungdomsdomstol, fordi han var 17 år, da han begyndte som vagt i Stutthof. /FLA