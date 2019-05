Vælgerne sender landbrugets mand til Bruxelles

Asger Christensen (V) brugte meget af mandagen på at tale i telefon og følge med i de personlige stemmetal til EU-valget. Først på aftenen lå det fast, at han var valgt. Foto: Peter Leth-Larsen

Med over 31.000 personlige stemmer er Asger Christensen fra Jordrup nær Kolding valgt til Europa-Parlamentet. Her håber han at få sæde i landbrugsudvalget.

Valg: - Der er ikke så meget andet at gøre end at vente. Man går bare rundt som en hvileløs elefant i sit bur. Sådan lød det fra Asger Christensen (V), kandidat til Europa-Parlamentet, da JydskeVestkysten talte med ham mandag formiddag. Først på aftenen var den tendens, som målinger i løbet af dagen havde indikeret, så en kendsgerning: Den 61-årige landmand og byrådspolitiker fra Jordrup nær Kolding havde fået over 31.000 personlige stemmer og tager derfor det tredje ud af Venstres fire mandater. Endelig kunne elefanten komme ud af sit bur og fejre valgsejren. Ved sidste valg i 2014 rakte stemmerne kun til en plads som 2. suppleant, men denne gang var der med mere end en fordobling af de personlige stemmer gevinst. Ifølge Asger Christensen har en meget lang kampagne båret frugt. Modsat de to topscorere fra Venstre, Morten Løkkegaard og Søren Gade, har landmanden fra Jordrup haft brug for at kæmpe en lang kamp for at gøre sit navn og ansigt kendt særligt uden for landsdelen. - Når man ikke er en kendis, så gælder om at komme rundt overalt og gøre sit kandidatur levende. Det tager lang tid, forklarede Asger Christensen mandag aften til avisen, efter at de endelige stemmetal var blevet talt op. Han mener også, det har haft en vis betydning, at ministre, folketingspolitikere, landbrugsorganisationer og mange flere offentligt har erklæret deres støtte.

Hele landet Når det er lykkedes at mere end fordoble tilslutningen i forhold til sidste valg, hænger det sammen med, at Venstre-manden har fået en pæn portion stemmer i hele landet. Eksempelvis stemte knap 500 vælgere personligt på Asger Christensen så lang væk som i Thisted-kredsen. - Det er på grund af det netværk, som vi har bygget på, siden jeg stillede op første gang for fem år siden, mener Asger Christensen. Om godt en måned er han formelt set medlem af Europa-Parlamentet, hvor han efter eget udsagn vil "passe på Danmark og dansk erhvervsliv" og forsøge at skabe et EU til gavn for danskerne. Går det, som han ønsker det, bliver det blandt andet med udgangspunkt i det centrale landbrugsudvalg.