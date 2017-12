Vækstpulje uddelte millioner: Se modtagerne her

Listen over alle modtagere

S/I Spejderhytte Skovbrynet



250.000 kroner



Bramming ModelBaneKlub, 3D Printer



10.000 kroner



Fanø Museum, et autentisk fanøhjem



80.000 kroner



Sønderjysk Malersammenslutning af 1935, skillevægge



17.030 kroner



MOT borgerforening, legepladsudstyr



50.000 kroner



Løgum If Fodbold, pølsebod



14.000 kroner



Den Sønderjyske Garde, nye uniformshatte



50.000 kroner



Foreningen Arnum forsamlingshus, lydisolering



35.000 kroner



Ribe jagtforening, vedligeholdelse



25.000 kroner



Aabenraa Golfklub, lyn-shelters



16.875 kroner



B&B Mandø, turfærge til vadehavet ved Mandø



200.000 kroner



Hjordkær Lokalråd, Hjordkær Ungdomshus



50.000 kroner



Ulkebøl Hallen, forbedring af miljø og handicapforhold



150.000 kroner



Skærbæk Spinning, nye spinningcykler



50.000 kroner



Bedsted Friskole, tilbygning



150.000 kroner



Rødekro Udviklingsråd, aktivitetspark



150.000 kroner



Ravsted Fritidscenter, renovering af bassin



150.000 kroner



Green Forest Pipe Band, uniform til band



10.000 kroner



Vestkystkoret Esbjerg, sanganlæg



40.000 kroner



Øsby og Omegns beboerforening, shelters



25.000 kroner



Kvong Idrætsforening, udvidelse af fitnesscenter



100.000 kroner



Bramming Skytteforening, skydning på luft



23.990 kroner



Varde Bridgeklub, udskiftning af lysamaturer



45.708 kroner



Als Nørreherred Ringriderforening, nyt fødevarerudsalgssted



55.000 kroner



Gørding Idræts- og kulturcenter, nyt tag



150.000 kroner



Arnum Idrætsforening og Arnum Kultur- og Fritidscenter, køling i spinningrum



15.000 kroner



SGI fitness & motion, LED-belysning



11.812 kroner



Nordborg Tennisklub, terrassetag



25.000 kroner



Gokartcenter Skærbæk, asfaltområde



100.000 kroner



Esbjerg Brass Band, cornetter



23.985 kroner



Ringriderfesten i Sønderborg, digitalisering



100.000 kroner



Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening, Jegerup Motionscenter



150.000 kroner



Aabenraa Idræts- og gymnastikforening, AAIG afd. gymnastik, parkourudstyr



60.000 kroner



IKJ-DK A/S, kalveboksvasker



90.000 kroner



Deutscher Schulverein für Sommerstedt und Umgegend , DSSV- Sommerstedt



61.503 kroner



KFUM spejderne Urnehovedgruppen i Bolderslev, området omkring bålhytten



60.000 kroner



Foreningen Købmandsgården, træning af mennesker med hjerneskade, Sønderborg



19.620 kroner



Ribe Boldklub, multibane ved Ribe Boldklubs baner



100.000 kroner



Stenderup Idrætsforening, liv i lokalområdet



30.385 kroner



Sønderborg frivillige Brandværnsorkester, uniformer, kasketter og skjorter



36.000 kroner



Sydvestjydsk Sportsfisker Forening, klubhus



150.000 kroner



Foreningen Ensted Sogns Forsamlingshus, toiletter og lillesal på forsamlingshuset



150.000 kroner



Borgeforeningen Arnum, shelter og bænkset



16.112 kroner



Energy Lounge Fond under stiftelse, isarena og Energy Lounge i Esbjerg Idrætspark



750.000 kroner



Broager Kultur, Kulturscene



75.000 kroner



Aarøsund Lystbådehavn, gangsti på molen



100.000 kroner



Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel, nyt køkken



150.000 kroner



Hofrådens Hus S/I, nyt tag



100.000 kroner



Vodder Idrætscenter, renovering og energioptimering



21.000 kroner



Gråsten Forrum, samvær og leg



35.000 kroner



Over Jerstal Borgerforening, strøm og lamper til kaffehus og aktivitetshytte



30.000 kroner



DCH Bramming, etablering af nyt klubhus og udgravning



45.600 kroner



Nustrup forsamlingsgaard, udskiftning af eltavler



10.000 kroner



Outrup Sogneforening, friluftsscene i Outrup Anlæg



61.612 kroner



Hammelev Hallen, tilbygning af multirum



150.000 kroner



Bredmose Rideklub, spejle i ridehal



27.450 kroner



SGI-Billard, udskiftning af billardborde



75.000 kroner



Jerne Idrætsforening, Gymnastik, redskaber



5.000 kroner



FDF Agerbæk, projekt smilet tilbage på Holmeåborg



50.000 kroner



DcH Varde, lys på træningsarealer



50.000 kroner



Ansager Jagtforening, udskiftning af duekastemaskiner



50.000 kroner



Aalborg University, Esbjerg Campus



100.000 kroner



* Foreningen FDF Højer, udeområde



50.000 kroner



Ærø Søredningsforening



150.000 kroner



Helle Rideklub, fremtidssikring & modernisering



100.000 kroner



Fonden Gamle Sønderho, nyt dansegulv



80.812 kroner



Starup Uif, Starup Multibane



50.000 kroner



Fiskeri- og Søfartsmuseet, ny lysoplevelse



250.000 kroner



Ribe VikingeCenter, moderne køkkenfaciliteter bag facaden



75.000 kroner



Sundeved Rideklub, forbedringsprojekter



70.000 kroner



Lords Assembly Esbjerg



35.000 kroner



Ærø Klatreklub, nye klatrevægge



33.000 kroner



Helle Hallen, udvidelse og modernisering af motionscentret samt sammenhæng til svømmehal



200.000 kroner



Ludwig-Andresen-Schule, bedre lys på skolen



60.000 kroner



Løgumkloster Friskole, udskiftning af belysning til LED



40.000 kroner



Slogs Herreds Hus, varmepumper



80.000 kroner



Gånsager Forsamlingshus, Gånsagers udendørs samlingssted



145.200 kroner



Forening Bramming Kosmorama, inventar og udstyr



75.000 kroner



Ølgod flyveklub, opførelse af nyt klubhus med gæstetoilet



90.000 kroner