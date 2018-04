Væggelus koster dyrt: Højskoler må sprøjte mod skadedyrene

De er bittesmå, de skambider kursisterne. Og de er et stigende problem på landets højskoler.

Væggelus gemmer sig i revner og sprækker, kryber op i sengetøjet og bider løs på arme og ben.

Rødding Højskole er en af de højskoler, hvor kursister oplever angreb af de sejlivede væggelus. En-to gange om året må højskolen gå til kamp mod lusene. Specialfirmaet Rentokil bliver tilkaldt og sprøjter med specialudstyr, så insektgiften kan komme ind i alle revner og sprækker.

- Det er træls, at vi får disse angreb, men vi gør alt, hvad vi kan for at undgå væggelusene. Vi sprøjter forebyggende et par gange om året, fortæller forstander Anja Rykind-Eriksen, Rødding Højskole.

Problemerne med væggelus hørte Anja Rykind-Eriksen om for cirka fire år siden fra andre højskoler.

- På et tidspunkt måtte vi forholde os til problemet, da væggelus var blevet en del af vores liv på højskolen, fortæller hun.

Skolen bruger 60.000-100.000 kroner årligt på at bekæmpe væggelus. I 2016 indledte højskolen et fast samarbejde med firmaet Rentokil i kampen mod væggelus.

Et eksempel på skolens indsats mod lusene er, at et hold kursister om kort tid skal på udlandsophold, og her vil alle værelser og inventar blive sprøjtet af Rentokil, fortæller Anja Rykind-Eriksen.

- Vi vil for alt i verden undgå, at eleverne tager væggelus med hjem fra højskolen, eller at de kommer hertil og oplever at blive bidt af væggelus, siger hun.