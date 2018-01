VUC smider revisor på porten

Kontrol: Det store og velrenommerede revisions- og konsulentfirma EY (Ernst & Young) er blevet opsagt af VUC. Det oplyser selskabet til JydskeVestkysten. VUC's bestyrelse har således handlet hurtigt, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i sin påtænkte afgørelse af 29. januar pålagde VUC straks at afsætte EY.

Ifølge styrelsen har EY begået så store fejl i sin kontrol med VUC, at det kan komme på tale at indbringe EY for Revisornævnet.

- Vi er bekendt med, at der i de foregående år har været ledelsesmæssig udskiftning og en række sager i VUC Syd, som løbende har været drøftet med ledelse og bestyrelse. Det har også haft opmærksomhed i revisionen. Det er usædvanligt, at en påtænkt afgørelse offentliggøres, og at vi har ikke været hørt i processen. Vi vil medvirke til at løse eventuelle uklarheder eller misforståelser og skal inden for fire uger sende en redegørelse, der uddyber vores arbejde. Vi har først modtaget materialet sent tirsdag, og nu vil vi læse det grundigt igennem og gennemgå vores erklæringer og arbejdspapirer. Indtil da har vi ikke yderligere kommentarer, skriver Michael Basland, kommunikationschef i EY, i en kommentar til avisen.

EY vil således ikke på nuværende tidspunkt forholde sig til, om selskabet har begået fejl i forløbet.