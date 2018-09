VUC-skandalen fortsætter: Løn og studietur var i alvorlig fare

De økonomiske problemer på VUC Syd var i august så store, at de ansattes løn og studerendes studietur var i fare. Direktør anerkender problemer. Han understreger, at løn og studietur blev betalt og forventer, at de ansatte får løn ved denne måneds udgang.

Samtidig oplyser han, at VUC samme dag eller den følgende dag skal til møde med banken for at drøfte den alvorlige økonomiske situation.

Den 27. august gør VUC Syd ministeriet opmærksom på problemet med de truede lønudbetalinger. I et telefonnotat fremgår det, at Asbjørn Nielsen oplyser, at:

Det kan JydskeVestkysten afsløre på baggrund af en aktindsigt i uddannelsesinstitutionens korrespondance med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk), som tirsdag afsatte den bestyrelse, der kun nåede at sidde i fire måneder.

Prioritet

Dagen efter, at Asbjørn Nielsen giver ministeriet besked, vender VUC Syds bestyrelse den yderst alvorlige økonomiske situation. Onsdag aften, den 29., forklarer Asbjørn Nielsen i en mail til Stuks ledelse, at han samme aften fra Jyske Bank har modtaget "deres betingelser for en her- og nu kreditaftale, gående på rammen for de forestående lønudbetalinger i denne uge".

Det fremgår, at direktøren har fået forståelsen af, at finansieringen af lønningerne ikke er betinget af en tilbagemelding fra ministeriet, "men at tilbagemeldingen fra ministeriet var forudsætningen for en fremtidig finansiering fra Jyske Bank".

Asbjørn Nielsen har specifikt spurgt banken til dens vurdering af væsentlige kreditorer og har som eksempel nævnt en betaling fredag på depositum på studieture for deres HF-klasser. Ifølge banken bør sådanne betalinger prioriteres.

Det fremgår ikke klart, hvordan finansieringen kom i hus. Men det tyder dog på, at VUC Syd i hvert fald fik løst problemerne med den manglende lønudbetaling. I en mail sendt 31. august skriver VUC-direktør Asbjørn Nielsen i hvert fald til Stuk, at: "lønningerne er nu ved løbende at indgå på medarbejdernes konti".