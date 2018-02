VUC-sagen: Tidligere tillidsmand satser stadig på politisag

Jørgen Holstener Larsen, tidligere tillidsrepræsentant på VUC Syd, har klaget til statsadvokaten over beslutningen om at indstille efterforskningen af uddannelsesinstitutionen. Den voldsomme kritik fra Undervisningsministeriet understreger behovet for en politiefterforskning, mener han. Politiet kigger på sagen.

Politianmeldelse: Politiet bør straks starte en efterforskning af forholdene på VUC Syd, efter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet onsdag fremlagde en påtænkt afgørelse, hvor de rejser en heftig kritik af uddannelsesinstitutionen. Det mener den tidligere tillidsrepræsentant på uddannelsesinstitutionen Jørgen Holstener Larsen. Styrelsen konkluderede, at "VUC Syd i forhold til væsentlige punkter og i alvorlig grad har overtrådt den lovgivning, som gælder for VUC Syd". - Alene det at de skal betale 1,2 millioner kroner tilbage indikerer, at der kan være tale om straffelovsmæssige forhold, der kan gå ind under mandatsvig, mener Jørgen Holstener Larsen med henvisning til styrelsens kritik af VUC Syds manglende sparsommelighed. Han politianmeldte tilbage i september 2017 en række ledere på VUC for en lang række forhold, han betegner som "økonomisk kriminalitet". Han anmeldte blandt andet tidligere direktør Hans Jørgen Hansen for mandatsvig i forbindelse med byggesager, overtrædelse af udbudsloven og bedrageri i forbindelse med blandt andet fejludbetalinger via statens taxametersystem. Samtidig anmeldte han nuværende vicedirektør Hans Juhl for at være medvirkende til førnævnte påståede overtrædelser og bestyrelsesformand og Haderslev-borgmester H.P. Geil (V) for blandt andet ikke at have handlet på oplysninger om muligt bedrageri.

Sagen kort Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjorde onsdag sin påtænkte afgørelse efter længere tids undersøgelse af en række forhold på VUC Syd.



Undersøgelsen blev iværksat på baggrund af en række mediesager, hvor en lang række forhold på VUC Syd blev kritiseret.Ifølge den påtænkte afgørelse har VUC Syd begået en lang række alvorlige fejl og i flere tilfælde langt fra udvist den sparsommelighed, som man kan forvente, skriver styrelsen.Blandt andet blev tre medarbejderture til udlandet markant dyrere end tilladt. VUC skal betale styrelsen 1,2 millioner kroner tilbage. Beløbet er fastsat på baggrund af skolens udgifter afholdt til BMW-leasingaftaler, medarbejder og pædagogiske dage afholdt i udlandet, sponsorater, studieture for ledelsen, indretning af direktørens kontor og indkøb af dyre Apple armbåndsure. Styrelsen pålagde også uddannelsesinstitutionen at fyre sin revisor, EY. Det er allerede sket. EY ønsker ikke at forholde sig til, om selskabet har begået fejl i forløbet.VUC Syd har nu knap tre uger til at give sit svar på afgørelsen.Bestyrelsesformand H.P. Geil har forklaret, at man tager rapporten til efterretning. VUC laver nu en genopretningsplan.H.P. Geil afviser, at bestyrelsen burde have haft mistanke om, at der var forhold, som var på kant med loven eller direkte ulovlige.

Klagede til Statsadvokaten I december meddelte Syd- og Sønderjyllands Politi dog, at de ikke ville fortsætte efterforskningen, da det ikke mente, der var grundlag for at rejse en sigtelse. Men der stoppede sagen ikke. 4. januar besluttede Jørgen Larsen at klage til Statsadvokaten over politiets afgørelse. Her afventer han stadig svar. Han forventer, at den sønderlemmende kritik fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet styrker hans chance for at få indledt en politiefterforskning af VUC Syd. - Det bestyrker bare min mistanke om, at der er foretaget økonomiske dispositioner i strid med loven. Netop derfor er det også vigtigt at undersøge, om der er sket noget straffelovmæssigt. Én ting er, at forvaltningslov og uddannelseslovgivning er overtrådt. Men vi mangler svar på, om der er sket noget i strid med straffeloven, siger han. Syd- og Sønderjyllands politi har nu ifølge Jørgen Larsen bedt ham om at indsende materialet omkring hans anmeldelse igen.

Dårlig ledelse Jørgen Holstener Larsen mener, at sagen omkring VUC Syd har udviklet sig meget, siden han indgav en anmeldelse i september. Derfor mener han også, at en politiefterforskning bør omfatte mere end de anklagepunkter, der fremgår af anmeldelsen. Desuden styrker de ifølge ham mistanken om, at der kan være foregået brud på straffeloven på uddannelsesinstitutionen. - Det er kun via en politiundersøgelse, folk kan tvinges til at udtale sig. Og det har manglet i den her sag, siger han. Ifølge professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, skal man dog ikke forvente en politiefterforskning på baggrund af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets påtænkte afgørelse. - Ledelsen har handlet forsømmeligt, skødesløst og foretaget forkerte vurderinger. Men de har ikke beriget sig personligt, og der har ikke været tale om bestikkelse. Der har generelt været dårlig ledelse, men det er ikke ulovligt at være dårlig, siger han.