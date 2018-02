VUC-formand om overgivelse: - Vi orker ikke at tage kampen op

VUC Syd tager heftig kritik fra Undervisningsministeriet til efterretning, selvom bestyrelsen ikke er enig i alle kritikpunkter. Det handler om at få lukket butikken og komme videre, lyder det fra bestyrelsesformand og borgmester Hans Peter Geil.

Kritik: Det var ikke et udtryk for, at der var hold i al kritikken, da VUC Syds bestyrelse mandag eftermiddag valgte at lægge sig fladt ned, efter Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK) i slutningen af januar uddelte en sønderlemmende kritik af forholdene på uddannelsesinstitutionen. VUC Syd tog kritik af ødsel brug af offentlige midler, manglende faglige og pædagogiske kompetencer, habilitetsproblemer og meget mere til efterretning. Alligevel mener bestyrelsesformand og Haderslev-borgmester H.P. Geil ikke, at styrelsen har ret i sin kritik. I vælger at tage alle punkter til efterretning. Er der ikke noget af kritikken fra STUK, som I ikke er enige i? - Jo, antageligvist. For der er mange nuancer i det. Men vi orker simpelthen ikke på nuværende tidspunkt at tage kampen. Vi diskuterede eksempelvis også, at det ikke er specificeret, hvorfor vi skal betale 1,2 millioner kroner tilbage, men det gør vi.

Hvis kritikken ikke er fair, hvorfor kommer I så med et høringssvar, hvor I tager alle punkter til efterretning? - Vi tænker fremad. Det er med at få lukket butikken ned. Vi har brugt et halvt år på det her, og det har skadet VUC's ry og omdømme. Vi har en god skole og får en ny leder fra 1. maj og en ny bestyrelse. Så vi tænker fremad. Der er ikke grund til at køre mere i det her.

Vil videre Hvad er det, I er utilfredse med i STUK's afgørelse, og som I alligevel tager til efterretning? - Jamen det er mange af delelementerne om blandt andet aftalen med HF & VUC Fyn. En aftale, som aldrig har medført anklager før. Det er ét af elementerne. Vi har også haft Rigsrevisionen inde over, og kørt den kontoplan der var. Men det er delelementer, der er ret tekniske, og som aldrig kommer frem i medierne. Derfor vælger vi bare at sige, at vi tager rapporten til efterretning og kommer videre. Men bør I ikke protestere, hvis I synes, noget er direkte forkert? - Næ, det har vi valgt ikke at gøre. Og hvis vi havde gjort det, havde du sagt til mig: "hvorfor har I protesteret"? Lægger I jer fladt ned med det her høringssvar og accepten af de mange kritikpunkter? - Det er din vurdering, kan jeg se. Det er en kompliceret sag, der drejer sig om fire-fem år, som der er mange elementer i. Vi er i bestyrelsen enige om at sige, at ting, vi ikke allerede har gjort, ændrer vi på, og det sker også omkring alt med studierejser og indkøb af kunst. Det skal forbi bestyrelsen hver gang. Sponsoraftaler havde vi allerede rettet ind efter. Men din egen avis skriver om samme historie hver gang. Historien gentager sig. Så vi har valgt at sige, at vi følger de ting, styrelsen har påpeget, hvis vi ikke allerede har gjort det, og så skal vi videre.

VUC Syd-sagen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjorde onsdag den 31. januar en påtænkt afgørelse efter længere tids undersøgelse af en række forhold på VUC Syd. Undersøgelsen blev iværksat på baggrund af en række mediesager, hvor en lang række forhold på VUC Syd blev kritiseret.

Ifølge den påtænkte afgørelse har VUC Syd begået en lang række alvorlige fejl og i flere tilfælde langt fra udvist den sparsommelighed, som man kan forvente, skriver styrelsen. Blandt andet blev tre medarbejderture til udlandet markant dyrere end tilladt. VUC skal betale styrelsen 1,2 millioner kroner tilbage.

VUC Syds bestyrelse tog i et høringssvar 19. februar kritikken til efterretning og lover også at rette op på de punkter, hvor de har mødt kritik, og som de ikke allerede har rettet op på.