VUC-efterforskning trækker ud: Sandsynligvis først afklaring efter sommer

Politiets efterforskning af VUC Syd-sagen har vist sig ikke at være så ligetil som forventet. Derfor er det mest sandsynligt, at efterforskningen først er slut efter sommerferien, fortæller efterforsker.

Han havde ellers forventet, at efterforskningen ville være forholdsvis hurtig klaret, men sagen har vist sig at trække noget længere ud end først antaget.

Efterforskning: Det er mest sandsynligt, at politiets efterforskning af forholdene på VUC Syd først er afsluttet engang efter sommerferien. Sådan lyder meldingen fra vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for organiseret og økonomisk efterforskning i Syd og Sønderjyllands Politi, Carsten Arentoft Andersen.

Statsadvokaten besluttede i februar, at Syd- og Sønderjyllands Politi skulle genoptage efterforskningen af forholdene på VUC Syd, selvom politiet i december 2017 afsluttede efterforskningen uden at rejse tiltale.

Sidder ikke på hænderne

Han fortæller, at det slet ikke er ualmindeligt, at sager ofte trækker længere ud end først forventet.

- Jeg sagde også med et stort forbehold i starten, at jeg forventede, at det ville gå ret hurtigt. Det viser sig ofte, at nogle ting tager længere tid end andre ting, siger han og fortsætter:

- Det er helt normalt, man afventer ting fra i det her tilfælde Undervisningsministeriet. Det betyder ikke, at der bliver siddet på hænderne. Men det er helt naturligt i en langstrakt efterforskning.

Så i arbejder stadig på sagen, mens i venter på materialet fra Undervisningsministeriet?

- Vi gør det, der skal gøres. Og i øjeblikket venter vi på, at vi modtager noget fra Undervisningsministeriet, siger Carsten Arentoft Andersen, der understreger, at politiet er i jævnlig kontakt med Undervisningsministeriet for at få det nødvendige materiale udleveret.

Hans Jørgen Hansens advokat har meddelt JydskeVestkysten, at hans klient generelt ikke ønsker at udtale sig om forhold vedrørende VUC Syd-sagen.