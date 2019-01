VUC Syds fremtid afhænger af bankernes nåde

- Det kræver mange ting. Og ikke kun velvilje fra staten til et lån. Det kræver også, at Realkredit Danmark og Jyske Bank, som er kreditorer for VUC Syd, arbejder med og giver nogle brugbare vilkår de næste fem år. De to kreditorer har reelt magten til at dreje nøglen om på VUC Syd, fortæller folketingsmedlem Jesper Petersen (S) fra Haderslev, der var med til onsdagens møde.

Det kom frem på et møde i Folketingets undervisningsudvalg onsdag formiddag, hvor det midlertidige styre fremlagde sin redningsplan for uddannelsesinstitutionen.

Økonomi: Selvom Undervisningsministeriet nu vil arbejde videre på at sikre et VUC Syd i fremtiden, er der stadig lang vej, før den skandaleramte skoles fremtid er sikret.

VUC Syd er blandt andet afhængig af, at bygningerne i Haderslev, Gram og Tønder sælges, ligesom det kræver økonomisk hjælp fra staten. Derudover skriver styrelsen i sin rapport, at "der for eventuelle fastholdte bygninger vil være muligt at opnå afdragsfrie lån med det nugældende renteniveau i minimum de kommende fem år".

Tirsdag lød det fra styrets formand Laust Joen Jakobsen, at det havde "overtaget en skole på randen af økonomisk kollaps, og problemerne er så store, at vi ikke kan løse dem på egen hånd".

Men hvor politikere og lokalsamfundet vel bare er interesserede i, at der fortsat er et lokalt uddannelsestilbud, har kreditorerne vel anderledes økonomiske hensyn at tage?

Laust Joen Jakobsen understreger, at alle de opstillede forudsætninger er afgørende for VUC Syd.

Dialog er i gang

Jyske Bank ønsker ikke at udtale sig, da der er tale om konkrete kundeforhold. Realkredit Danmarks administrerende direktør skriver i et skriftligt svar til JydskeVestkysten, at realkreditinstituttet er i dialog med VUC Syd om fremtiden.

- Vi er i en konstruktiv dialog med de involverede parter for at afklare, hvordan vi som kreditor kan bidrage til, at der bliver skabt et bæredygtigt økonomisk fundament for VUC. Vi kan ikke kommentere på detaljerne, ligesom vi kun er én ud af flere kreditorer. Men vi håber, at der kan findes en god løsning, der skaber ro om fremtiden for VUC. Det er vigtigt for Sønderjylland og naturligvis også for institutionens mange studerende og medarbejdere, at der findes en holdbar løsning, hvilket vi ønsker at bidrage til, skriver han.

VUC Syds styre skriver i sin rapport, at budgetmaterialerne fra VUC Syd viste et underskud på driften på 41,2 millioner kroner i 2018 før ekstraordinære nedskrivninger. Og at der forventedes et underskud på henholdsvis 15,1 millioner kroner i 2019 og 12,2 millioner kroner i 2020.