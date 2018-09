VUC Syd undlod at informere ministerium om store pengeproblemer

Finans: VUC Syds bestyrelse undlod at informere Undervisningsministeriet om skolens meget dårlige økonomi i begyndelsen af sommerferien.

Sådan lyder et af flere kritikpunkter fra direktøren i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk), der hører under Undervisningsministeriet, i et brev dateret mandag den 10. september til bestyrelsen for VUC Syd. JydskeVestkysten har fået aktindsigt i korrespondancen mellem VUC Syd og Stuk. Den kaster nyt lys over sagen, hvor Stuk tirsdag afsatte bestyrelsen.

I brevet den 10. september skriver styrelsen, at VUC Syds bestyrelse har bragt institutionens videreførelse i fare.

"Dette blev bekræftet ved møde i styrelsen den 28. august 2018, hvor VUC Syds bestyrelsesformand og VUC's direktør oplyste, at VUC Syds bestyrelse allerede den 2. juli havde fuld klarhed over, at institutionen stod i en meget alvorlig økonomisk situation, uden at dette førte til en henvendelse til Undervisningsministeriet".

Det fremgår ikke direkte, hvad der skete den 2. juli, men VUC Syds direktør, Asbjørn Nielsen, oplyser, at det var samme dag, at VUC Syd fik forlænget et bevilget overtræk. Skolens revisor havde tidligere sået tvivl om VUC Syds fremtidige eksistens på grund af aftalens udløb.