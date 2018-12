Salget af tre styks PH-lamper af modellen "Koglen" har indbragt VUC Syd et stort økonomisk tab. VUC Syd forventer at sætte mange flere aktiver til salg i den nærmeste fremtid, men slår fast, at det skal give mening, før et møbel eller andet skal sælges. Arkivfoto: Michael Bager/Scanpix.