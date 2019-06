VUC Syd præsenterer stort millionunderskud: Sådan skal skolen reddes

Krise: 2018 blev et hårdt år for skandaleramte VUC Syd. Skolen kom ud af året med et underskud på 30 millioner kroner og måtte samtidig nedskrive værdien af sine bygninger med 312 millioner kroner. Det skriver skolen i en pressemeddelelse.

VUC Syd er efter flere skandalesager og kraftig faldende elevtal i alvorlige økonomiske problemer. Derfor afsatte Undervisningsministeriet i september VUC Syds bestyrelse og erstattede den med et midlertidigt styre, som skal rette op på den skrantende økonomi. Efter flere måneders arbejde har styret mandag præsenteret den endelige plan for, hvordan VUC Syd skal reddes.

- Vi er nødt til at sætte tæring efter næring, og det kræver også, at vi kommer ud af de alt for store og dyre bygninger. Men vi kan ikke spare os til overlevelse. Derfor lægger vi samtidig op til at styrke kvaliteten med målrettede tiltag, der skal sikre, at flere tager en uddannelse og gør den færdig, siger formanden for det midlertidige styre, Laust Joen Jakobsen, i en pressemeddelelse.