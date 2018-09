Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har været nødt til at hjælpe VUC Syd med et millionbeløb, så skolen kan fortsætte sin drift. Arkivfoto: Lars Fahrendorff.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet skandaleramte VUC Syd et lån på 5,5 millioner kroner, så skolen kan fortsætte sin drift. Direktør afviser, at de ansatte løn var i fare.

Økonomi: De økonomiske problemer på VUC Syd er så store, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har set sig nødsaget til at låne den skandaleramte skole 5,5 millioner kroner. Det fremgår af et orienteringsbrev fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) til folketingets undervisningsudvalg. - Det midlertidige styre for VUC Syd har på et møde i styrelsen den 25. september 2018 afgivet en foreløbig status om VUC Syds økonomiske situation, og den 26. september 2018 ansøgt om og fået bevilget et likviditetslån, står der i brevet. Det fremgår også, at lånet er nødvendigt for at VUC Syd kan holde sig økonomisk oven vande, indtil det midlertidige styre på VUC Syd 15. oktober skal afklare mulighederne for VUC Syds fremtid og komme med mulige løsningsforslag. - Likviditetslånet er en forudsætning for at tilvejebringe den nødvendige likviditet for VUC Syds fortsatte drift ultimo september, står der i orienteringsbrevet.

Sagen kort Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) afsatte for to uger siden bestyrelsen på VUC Syd, som dermed kun nåede godt fire måneder på posten.

Stuk mente ikke, at planen for genopretning af den økonomisk trængte uddannelsesinstitution var tilstrækkelig.

Samtidig havde VUC Syd ikke informeret Stuk om de økonomiske problemer, da det stod bestyrelsen klart i begyndelsen af juli.

Stuk indsatte derpå et midlertidigt styre på fire personer, som frem til den 15. oktober skal løse en række konkrete opgaver.

Styret skal blandt andet danne sig et overblik over VUC Syds likviditetsbehov og sikre, at der er penge til driften i september og oktober, fremgår det af et kommissorium for styret.