VUC Syd-formand vil have hurtig afløser klar til direktørpost

Formanden for det midlertidige styre på VUC Syd, Laust Joen Jacobsen, er ked af at miste Asbjørn Nielsen som direktør midt i oprydningsarbejdet. Foto: Jacob Schultz

Formand for det midlertidige styre på VUC Syd satser på at finde en ny direktør, der kan overtage for Asbjørn Nielsen allerede fra 1. august. Det skal virke så udramatisk som muligt, understreger formanden.

Opsigelse: Der arbejdes på højtryk for at finde en hurtig afløser for Asbjørn Nielsen til posten som direktør på VUC Syd. Det understreger formanden for det midlertidige styre på skolen, Laust Joen Jakobsen, der har arbejdet tæt sammen med den snart forhenværende leder af uddannelsesinstitutionen siden sidste efterår, hvor styret blev indsat. - Vi kigger fremad og gør alt, hvad vi kan, for at det ikke bliver et afbræk. Vi er i fuld gang med at få sat en proces i gang for at finde en person, som kan overtage roret allerede fra 1. august, siger Laust Joen Jakobsen og understreger, at der både kan blive tale om en midlertidig og en permanent løsning. - Vi er en styregruppe med et stort netværk, så det er der, vi kigger, forklarer formanden.

Et tab Han er ærgerlig over, at Asbjørn Nielsen ikke får mere end godt et år som direktør på VUC Syd, men tilføjer, at han har forståelse for skiftet til jobbet som projektleder i Efterskoleforeningen. - Vi er kede af, at han stopper, men samtidig også glade på hans vegne. Det lyder oprigtigt talt som et drømmejob, han har fået. Det er vel ikke ligefrem optimalt, at direktøren stopper midt i oprydningsarbejdet? - Styret har fungeret som ledelsesteam sammen med Asbjørn. Vi er ikke en traditionel bestyrelse, men en arbejdende bestyrelse, så vi har haft del i langt de fleste opgaver. Det er et tab, men det er ikke sådan, at alting fryser ned. Jeg tror ikke, det betyder noget for processen. Der er flere muligheder, som vi opererer med for at få det til at virke så udramatisk som muligt, påpeger Laust Joen Jakobsen.

Roser Han roser Asbjørn Nielsen for at være rigtig god til at sørge for, at medarbejderne i en vanskelig periode med flere fyringsrunder har følt sig velorienterede og relativt trygge. - Medarbejderne har vidst, at det var en alvorlig situation, og at afskedigelser har været uundgåelige så stor respekt for det, siger formanden. Han oplyser, at der er tale om en helt almindelig opsigelse uden fratrædelsesaftale.