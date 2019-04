VUC Syd-bombe: Tæt på at flytte til handelsskole

Laust Joen Jakobsen, formand for det midlertidige styre på VUC Syd, håber på at være klogere på, om skolen flytter sin afdeling til Haderslev Handelsskole, efter at ledelsen har holdt bestyrelsesmøde tirsdag eftermiddag. Arkivfoto: Jacob Schultz

Selvom VUC Syd endnu ikke har solgt bygningerne ved havnefronten i Haderslev, er skolen snublende tæt på at indgå en lejekontrakt med Haderslev Handelsskole.

Flytning: VUC Syd er tæt på en endelig aftale om at flytte fra skolens bygninger ved havnefronten i Haderslev til Haderslev Handelsskole. Formanden for det midlertidige styre på skolen, Laust Joen Jakobsen, bekræfter over for JydskeVestkysten, at skolens midlertidige ledelse lige nu satser på at lande en endelig aftale om en lejekontrakt med byens handelsskole. Planen er, at VUC Syd 1. august flytter i lokaler ved Haderslev Handelsskole. - Vi har et møde i eftermiddag, og jeg skal lige se aftalen. Men det er rigtigt, at det er det, vi agter at gøre, siger formanden, der fortæller, at en lejekontrakt skal vendes på et bestyrelsesmøde tirsdag eftermiddag, før man beslutter, om den skal underskrives. - Hvis der kan underskrives en lejekontrakt er det fint. Men jeg ved det faktisk ikke lige nu. Vi må se i eftermiddag, siger han.

VUC Syd er tæt på at flytte afdelingen i Haderslev til lokaler hos Haderslev Handelsskole. Arkivfoto.

Bygninger ikke solgt Det midlertidige styre er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en endelig genopretningsplan, der skal få den skandaleramte skole på ret køl. Genopretningsplanen indebærer blandt andet, at hovedkvarteret flyttes fra Haderslev til Aabenraa, og at VUC Syds bygninger i Haderslev sælges. Derfor skal der findes nye lokaler til skolens afdeling i Haderslev. Men selvom skolen er tæt på at indgå en lejekontrakt, er VUC Syds bygninger ved havnefronten i Haderslev endnu ikke solgt, fortæller formanden. Men er det ikke risikabelt at indgå en lejekontrakt, før man har solgt de gamle bygninger? - Nej, for vi vil ikke bruge bygningerne. En del af vores plan, og det budget der bliver lagt, tager højde for, at vi ikke nødvendigvis sælger bygningerne over én nat. Det vil være naivt at tro, at vi gør det. Vi går i gang og er i gang med at gøre en yderligere indsats for at få dem solgt. Men budgettet tager højde for, at bygningerne vi ikke skal bruge, ligger der. Og så gør vi alt, vi kan for at få dem solgt. Men vi finder andre steder at uddanne. Det, tror jeg, er den bedste idé, siger han. Laust Joen Jakobsen fortæller, at han ikke er sikker på, at bygningerne er solgt til 1. august, hvor VUC Syd planlægger at flytte til Haderslev Handelsskoles lokaler. - Jeg tror ikke, at ejendomsmarkedet er enkelt for den type bygninger, vi har til salg og med den beliggenhed i landet. Vi vil ikke være naive. Selvfølgelig tror vi på, at vi nok skal få dem solgt. Men jeg vil være lykkelig, hvis de er solgt til august, siger han.

Tæt på aftale Laust Joen Jakobsen mener, at en løsning, hvor der lejes lokaler af Haderslev Handelsskole, er det første skridt i en ny start for den skandaleramte skole. - Det uddannelsesmiljø, vi kan etablere, synes vi bedst, at vi kan etablere med andre. Det er en langsigtet løsning, vi tager fat på nu. Vi kalder det her en ny start. Og det er også en ny start i Haderslev. Og en ny start er også nye alliancer og nye steder at bo, siger Laust Joen Jakobsen, der også mener, at det bliver nemmere at sælge bygningerne, når de i forvejen er ryddet. Forstander for Haderslev Handelsskole Samuel Friberg bekræfter, at de er tæt på at indgå en lejekontrakt med VUC Syd. Han tør dog endnu ikke sige, hvornår der kan lande en endelig aftale. Det midlertidige styre håber at færdiggøre en endelig redningsplan for VUC Syd i denne uge.