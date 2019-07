VUC Syd ansætter midlertidig direktør: Har tidligere hjulpet nødstedte skoler

Direktørskifte: VUC Syd har fundet en midlertidig afløser for skolens afgående direktør, Asbjørn Nielsen. 71-årige John Egebjerg-Johansen fra Herning er således blevet udpeget som midlertidig direktør for den skandaleramte skole, når Asbjørn Nielsen fratræder 1. august for i stedet at stå i spidsen for efterskolernes deltagelse i DGI's landsstævne 2021.

Asbjørn Nielsen besluttede i juni at forlade stillingen som direktør på VUC Syd fra 1. august. Han skal i stedet være projektleder for efterskolernes arbejde med landsstævnet i 2021.Dermed nåede han kun lidt over et år som direktør på VUC Syd. VUC Syd er i økonomisk modvind efter en lang række skandalesager, og Undervisningsministeriet har indsat et midlertidigt styre, som skal rette op på skolens kritiske økonomi. 2018 resulterede trods store fyringsrunder i et minus på 30 millioner kroner og en nedskrivning af bygninger med 312 millioner kroner. Styret fremlagde i juni en endelig genopretningsplan, der skal sikre VUC Syds fremtid. Genopretningsplanen medfører blandt andet, at hovedsædet flyttes fra Haderslev til Aabenraa.

Malet op i krog

John Egebjerg-Johansen har siden 2017 mest været pensionist, men fortæller også, at han har lavet konsulentarbejde for andre nødlidende uddannelsesinstitutioner, som han dog ikke vil nævne navne på. Han har derudover erfaring med at rette op på økonomisk trængte uddannelsesinstitutioner, da Herningsholm Erhvervsskole i 2002 overtog et økonomisk trængt AMU-center.

Han fortæller, at det var det midlertidige styre på VUC Syd, som kontaktede ham for at tilbyde ham jobbet. Det er aftalt, at han skal varetage direktørposten indtil november, hvor styret satser på at have fundet en permanent direktør. Da han dermed kun skal sidde i direktørstolen i tre måneder, bliver hans opgave primært at følge den genopretningsplan, som det midlertidige styre på VUC Syd har lavet for at rette op på den skrantende økonomi.

- Primært handler det om at følge genopretningsplanen. og så handler det om at være med til at sikre, at befolkningen i Sønderjylland får en idé om, at den her institution skal blive en ærværdig institution igen, hvor det er godt at tage en uddannelse og et aktiv billede af det sønderjyske uddannelsesbillede, siger den kommende direktør, der har fulgt med i VUC Syds mange skandalesager gennem medierne.

- Det er klart, at når man har malet sig op i en krog, så er det klart, at de håndtag, der er tilbage at skrue på, er forholdsvis begrænsede. Det handler om genopretning, siger han.

John Egebjerg-Johansen bor i Herning, men hans familie stammer fra Sønderjylland. Hans forældre har blandt andet boet i Tønder. Han afviser at søge den permanente stilling som direktør på VUC Syd.