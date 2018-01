V-profil: Ministeren må se på forældede ghettotal

Tre ghettoer ville ikke være på regeringens ghettoliste, hvis regeringen havde brugt nye tal. Eva Kjer Hansen vil have ministeren til at se på tallene.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik og Rockwool Fonden har dog vist, at niveauet for indvandreres medbragte uddannelse i mange af boligområderne er højere end i regeringens oversigt. Det skrev Politiken i sidste uge.

Kritikken går på, at Transport, Bygnings- og Boligministeriet har brugt forældede tal, da de lavede ghettolisten. Et af kriterierne for at ende på listen er, at kun over halvdelen i boligområdet har afsluttet grundskolen.

- Jeg vil fortælle ministeren om det misvisende billede, der bliver tegnet. Desuden håber jeg, at jeg får ministeren overbevist om, at man skal tjekke tallene med det samme, siger folketingsmedlemmet.

Folketingsmedlemmet forklarer blandt andet, at hun i weekenden har kontaktet ministerens folk og bedt om et kort møde.

Tal: Transport, Bygnings- og Boligministeriet må gennemgå de tal, som bliver brugt til at lave ghettolisten. Det mener tidligere minister og nuværende folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V).

Hvis regeringen brugte de nyeste tal for indvandreres uddnannelsesniveau, ville mindst halvdelen af boligområderne kunne fjernes fra regeringens ghettoliste i hele Danmark. Det viser beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hvis et boligområde skal ende på ghettolisten, skal det opfylde en række krav. De skal mindst opfylde tre ud af fem kriterier. Det er kriterier, som vedrører beskæftigelse, kriminalitet, etnicitet og uddannelse. Hvis man brugte de nyeste tal, kunne der fjernes tre områder i Syd- og Sønderjylland. Det drejer sig om: Skovvejen/Skovparken og Munkebo i Kolding samt Nørager/Søstjernevej i Sønderborg.

Kvalitet af data

Ministeren har tidligere til Politiken sagt, at det ikke handler om at fastholde områder på ghettolisten.

- Det er af hensyn til kvaliteten af data, og fordi ghettokriterierne er fastsat ved lov. Ghettokriterierne er i loven fastsat på baggrund af den daværende opgørelsesmetode. Derfor ville det i sig selv være problematisk at nedbringe antallet af ghettoer markant, uden at virkeligheden har ændret sig, og uden at vi har drøftet det politisk og gennemført den nødvendige lovændring, sagde Ole Birk Olesen (LA) til avisen.

Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhversråd viser, at halvdelen af alle boligområder på ghettolisten kunne fjernes fra listen. I Syd- og Sønderjylland drejer det sig om tre boligområder: Nørager/Søstjernevej i Sønderborg samt Munkebo og Skovvejen/Skovparken i Kolding.

- Det har en del konsekvenser for lokalområdet, når de her tal er forkerte. Det kan blandt andet betyde, at kommunerne igangsætter en forkert indsats, siger Eva Kjer Hansen.

Den tidligere minister forklarer også, at hun ikke har hørt noget fra boligministeren endnu. Men hun har en klar forventning om, at hun får et møde med ham.