V-politiker til minister: Skal der gives flere penge til nedrivning?

Folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) vil nu have finansministeren til at svare på, om han er enig med partifællen Magnus Heunicke (S) i, at der skal bruges flere statslige kroner på den såkaldte nedrivningspulje. Det sker, efter at boligministeren tidligere på ugen undlod at svare på selv samme spørgsmål, da JydskeVestkysten stillede det.

Politik: Folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) hiver nu finansministeren ind i sagen om den såkaldte nedrivningspulje.

Tidligere på ugen kunne JydskeVestkysten fortælle, at landets nye boligminister Kaare Dybvad (S) undlader at tage stilling til, hvorvidt der skal bruges flere statslige kroner på nedrivningsparate huse. Det til trods for, at hans partifælle Magnus Heunicke tilbage i april sagde til JydskeVestkysten, at hans parti ville foreslå en fordobling af den eksisterende pulje, eftersom den daværende regerings investering på området var langt fra at være god nok ifølge Socialdemokratiet.

Nu er finansminister Nicolai Wammen (S) også blevet trukket med ind i sagen, efter at folketingsmedlem Eva Kjer Hansen har stillet ham et såkaldt paragraf 20-spørgsmål om, hvorvidt han deler holdning med Magnus Heunicke og dermed mener, at landsbypuljen skal fordobles.

- Jeg synes, at regeringen skal give et svar på, hvad man kan forvente ude i kommunerne. Vil man fortsat være med til at løse problemet? Regeringen skal spille ud med, hvad man har tænkt sig at gøre på området - særligt når en socialdemokratisk politiker inden valget har sagt, at partiet vil fordoble puljen, siger Eva Kjer Hansen.