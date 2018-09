V-politiker får nazi-billeder af Støjberg-krav om udlændinge-håndtryk

Venstre-politiker fra Kolding Byråd Merete Due Paarup (t.v.) har tidligere været kritisk over for sit eget partis holdninger på udlændingeområdet. I marts sidste år serverede hun kage ved et socialt boligbyggeri i protest mod partifælle og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der fejrede udlændingestramning nummer 50 med kage. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

Venstres byrådsmedlem i Kolding Merete Due Paarup får billeder af nazismen, når hun tænker på Inger Støjbergs (V) melding om, at udlændinge skal trykke hånd for at opnå dansk statsborgerskab. I et Facebook-opslag tager hun afstand fra sit eget partis holdning, og hun frygter for, hvad næste skridt kan være.

Håndtryk: Det er Venstres holdning, at udlændinge skal give håndtryk, for at blive statsborger i Danmark. I et Facebook-opslag tager Venstre-politiker og byrådsmedlem i Kolding Merete Due Paarup afstand fra sit eget partis holdning og siger, at det giver hende associationer til nazisme. Mod slutningen af opslaget skriver hun, at ''en positiv bivirkning ved, at du tager et meget langt og fast håndtryk i dem, der vil tvangshåndtrykke, er, at så kan de da i det mindste ikke løfte hånden til en hilsen, der er værre...''. Det er ikke første gang, at V-politikeren er kritisk over for udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og Venstres udlændingepolitik. Da ministeren fejrede udlændingestramning nummer 50 med kage i marts sidste år, svarede Merete Due Paarup igen ved at servere kage ved et socialt boligbyggeri.

- Jeg undgik at skrive ''heile'' med vilje, men det er faktisk de billeder, jeg får, når vi laver regler som denne Merete Due Paarup, byrådsmedlem i Kolding for Venstre

Nazi-associationer I opslaget skriver Merete Due Paarup, at hun måske går over grænsen ved at associere til nazisme. - Når jeg siger ''over grænsen'', så er det egentlig de associationer, som jeg får. Jeg undgik at skrive ''heile'' med vilje, men det er faktisk de billeder, jeg får, når vi laver regler som denne. Jeg synes jo faktisk, at hele Folketinget er i gang med et kæmpe skred - også nogle af de røde partier. Jeg synes simpelthen, at det er en farlig retning, vi er på vej i. Det havde jeg behov for at markere, siger Merete Due Paarup. - Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan valgkampen bliver. Når det her er hverdagsudmeldinger, så får jeg helt hjertebanken og gåsehud af at tænke på, hvilke meldinger vi så kan få i valgkampen, siger hun. Mener du, at Venstre har taget så stor en drejning, at dine partifæller skal sammenlignes med nazister? - Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg tænker over, hvad næste skridt er. Tingene er skredet i både rød og blå blok i de seneste par år. Det er, som om der er en overbudspolitik på det her område. Nogle skal sætte foden ned og sige, ''nu er det nok''. Jeg synes faktisk, at det accelererer på en ret voldsom måde i øjeblikket, siger hun.