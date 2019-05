Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og minister for fiskeri og ligestilling og nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen (V) kalder det klogt, at Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet valg til 5. juni. De er ikke bekymrede for de dårlige meningsmålinger, der sender V ud af statsministeriet.

Politik: Det er både klogt og et flot symbolsk valg, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har valgt at udskrive folketingsvalg til afholdelse grundlovsdag, 5. juni. Det mener de to sønderjyske ministre Ellen Trane Nørby (V) og Eva Kjer Hansen(V).

- Jeg er glad for, at det bliver 5. juni. Vi har om noget behov for at diskutere folkestyre og de værdier, der skal gøre sig gældende i det danske samfund. Det, vi ser med Paludan og demonstrationer og optøjer, understreger behovet for, at vi får snakket igennem, hvilke rammer vi ønsker for vores samfund, og hvilke holdninger der skal præge det, siger minister for fiskeri og ligestilling og nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen.

Også sundhedsminister Ellen Trane Nørby kalder valgdagen for "et smukt symbolsk valg", og både hun og Eva Kjer Hansen glæder sig samtidig over, at folketingsvalget ikke kommer til at ligge samme dag som EU-valget 26. maj. En valgdato, der ellers længe har været spået af flere eksperter og kommentatorer.

- Det giver rum til at diskutere EU-emner, som er utrolig vigtige for vores samfund, siger Ellen Trane Nørby.