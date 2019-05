V-ministre bakker op om Løkkes S-flirt

Evy Kristensen og Barbera Madsen mødte torsdag eftermiddag Venstres udviklingsminister, Ulla Tørnæs, på gaden i Esbjerg. De to esbjergensere var umiddelbart positive over Lars Løkke Rasmussens lyst til at gå i regering med Socialdemokratiet. De påpegede, at en SV-regering vil gøre det lettere at samarbejde over midten i dansk politik. Foto: Chresten Bergh