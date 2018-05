V-formand i Kolding: Kjer bliver stemmesluger til folketingsvalget

Comeback: Det styrker Venstre i Syd- og Sønderjylland, at Eva Kjer Hansen (V) nu er tilbage i Løkkes ministertrup som minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde, mener formanden for Venstre i Kolding, Bent Ole Jonsen.

- Der er ingen tvivl om, at det er en fordel for Venstre, at hun er blevet minister. Hun er en markant politiker, som trækker stemmer til folketingsvalget, siger han.

Ifølge formanden er Eva Kjer Hansen, der er valgt i Kolding, en hårdtarbejdende kvinde med stærke holdninger og en driftssikker minister. Derfor glæder han sig både på Eva Kjer Hansens og på lokalområdets vegne over, at hun nu har gjort comeback efter et dramatisk ministerexit i 2016 i forbindelse med landbrugspakken.

- Når en lokalvalgt bliver minister, giver det en mulighed for, at vi på lokalt plan kan få et bedre indblik i, hvad der kommer til at ske lovgivningsmæssigt. Eksempelvis er landbruget stort i vores område, så jo mere, vi ved, jo bedre, siger Bent Ole Jonsen.