V-borgmester om mulig regering med Socialdemokratiet: Det bliver svært

Borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V), tror, at et eventuelt regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet bliver svært at realisere. En ny meningsmåling viser ellers, at over halvdelen af Venstres vælgere foretrækker Socialdemokratiet frem for Dansk Folkeparti.

MENINGSMÅLING: Det ligger måske ikke lige til højrebenet, at Venstre og Socialdemokratiet skal danne regering sammen efter det kommende folketingsvalg.

Venstre-borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, ser i hvert fald udfordringer ved et eventuelt regeringssamarbejde med S. Men i en ny meningsmåling foretaget af Greens Analyseinstitut for Børsen tilkendegiver 54 procent af de adspurgte Venstre-vælgere, at de foretrækker Socialdemokratiet frem for Dansk Folkeparti som eventuel regeringspartner.

- Jeg tror faktisk, at det bliver svært, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes da, at det skal have et skudsmål. Og så må vi se, om der i sidste ende er mere, der samler end skiller, siger Thomas Andresen.

Socialdemokratiet går til valg på at danne en ren socialdemokratisk regering, og borgmesteren ser da også spørgsmålet om, hvem der skal være statsminister som en stor udfordring for et eventuelt samarbejde.

- Et eller andet sted kan man konstatere, at DF ikke har stillet krav om ministerposter, og det vil jo være anderledes i en eventuel VS-regering, siger han.