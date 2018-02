Utrygge sygehusansatte kan ikke skjule navn for patienter

Flere plejeansatte i Region Syddanmark har valgt at fjerne efternavnet på deres navneskilte af hensyn til deres sikkerhed. De ansatte er dog ikke mere anonyme, end at der er fuld offentlighed i de ansattes navne, hvis patienter og andre ønsker navnene oplyst. Arkivfoto: Morten Stricker/Scanpix

Ansatte på sygehuse kan optræde med fornavn på navneskilte af hensyn til sikkerheden. Men det kan være en falsk tryghed, da patienter alligevel har adgang til journaler med ansattes fulde identitet.

Sag: De sygeplejersker og andre ansatte, der af frygt for vold og trusler fra patienter og pårørende skjuler deres efternavn på navneskiltet, er ikke sikret mod ubehagelige følger som chikane efter arbejdstid trods den delvise anonymisering. DR Syd fortalte mandag, at flere ansatte på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland på grund af trusler i arbejdet har fået lov til at fjerne efternavnet fra deres navneskilte, som de bærer på kitlerne. Men ifølge loven har patienter som udgangspunkt ret til fuld adgang til notater i egen sag, hvor det fulde navn på ansatte, som har behandlet patienten, skal fremgå. - Vores holdning er grundlæggende, at hvis man som patient føler sig dårligt behandlet, så skal man kunne gå tilbage og se, hvem der var involveret, forklarer Thorkild Christensen, HR-chef på Sygehus Sønderjylland.

Sagen kort DR Syd beskrev mandag, at flere ansatte på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland kun optræder med fornavn på navneskilte af frygt for repressalier fra vrede patienter.



I psykiatrien i Region Syddanmark skal alle derimod gå med både for- og efternavn på navneskiltet. Andet ville være et udtryk for mistillid, mener administrerende sygehusdirektør Charlotte Josefsen.

Anonymitet John Christiansen, formand for Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark, mener, at det giver nogle medarbejdere en vis tryghed at optræde delvist anonymt i mødet med patienterne. Men det er vel en falsk tryghed, når patienten har adgang til de ansattes navne på andre måder? - Det er rigtigt, men det er så der, at arbejdsgiveren skal sikre et godt arbejdsmiljø, og samfundet skal tage ansvar, så eksempelvis politiet tager fat, hvis man bliver forulempet, siger John Christiansen og henviser til, at sundhedspersonalet skal følge lovgivningen. Sygeplejerskerne er således forpligtede til at dokumentere deres opgaver, og deres navne vil derfor vil være tilgængelige ifølge loven, hvis en patient ønsker indsigt i sin journal.