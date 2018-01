Uroplaget sygehus er under skærpet tilsyn

Han tilføjer, at udvalget også tidligere er blevet orienteret om særligt kritiske sager på det sønderjyske sygehus, hvor hele ledelsen blev fyret for et år siden efter flere års massiv uro og mistillid til den daværende ledelse. På grund af den aktuelle situation fik sundhedsudvalget på sit første møde i det nye år tirsdag også en orientering fra administrerende direktør Peter Fosgrau.

- Det er ikke alt på regionens sygehuse, som sundhedsudvalget skal orienteres om, og generelt er det direktionens opgave at vurdere, hvad vi i udvalget skal orienteres om, men situationen på Sygehus Sønderjylland gør, at det er under skærpet observation, siger socialdemokraten.

Helt tæt

SF's leder i regionen og medlem af sundhedsudvalget Villy Søvndal understreger behovet for at følge sygehuset meget tæt.

- Det er rystende at læse om de svigt i forhold til personale og patienter, som vi nu ser. Sundhedsudvalget skal følge situationen helt tæt fremover, indtil vi er betrygget ved, at tingene går den rigtige vej.

Han ønsker, at sagen omkring Sygehus Sønderjylland, der gennem en årrække har været præget af uro og dårligt arbejdsmiljø, fører til en generel debat om, hvordan man undgår lignende sager.

- Vi skal sikre os, at vi har et system, der hurtigere reagerer på de røde lamper, så vi ikke igen oplever så lang tid, før der bliver reageret, siger Villy Søvndal. Han mener, at regionen i lyset af de gentagne problemer på det sønderjyske sygehus burde have sat ind langt før, at direktionen blev fyret for et år siden. Han understreger, at han har stor tiltro til den nye ledelses initiativer.

Sygehusledelsen har på baggrund af de problemer, som Arbejdstilsynet konstaterede, afsat ekstra fem millioner kroner til den Fælles Akut Modtagelse (FAM) og den medicinske afdeling.