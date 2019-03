Uret tikker for det gule Danmarks frontkæmpere

Med lige omkring 100 dage til, at folketingsvalget senest skal finde sted tikker uret for Dansk Folkeparti, der står til at miste omkring hvert fjerde mandat. En af forklaringerne er, at formand Kristian Thulesen Dahl er for usynlig, mener gruppeformand i Aabenraa.

- Ja, jeg synes også, at han har været for usynlig. Han bør være mere markant i sine udtalelser, så folk kan se resultaterne af det paradigmeskifte, som vi står bag, sagde han, inden at netop Kristian Thulesen-Dahl tog forskud på valgkampen, da han torsdag eftermiddag var i duel med partiets store udfordrer, Nye Borgerliges Pernille Vermund, der stiller op i Sydjyllands Storkreds. Det skete til en debat på Folkehjem i Aabenraa.

Flere DF-lokalformænd giver ifølge DR Kristian Thulesen Dahl en del af skylden for partiets nedtur. Formanden er for usynlig, lyder kritikken. En kritik, som viceborgmester i Aabenraa Kommune Ejler Schütt (DF) er enig i.

Siden hen har opbakningen været dalende, og kort tid før valget, der skal finde sted senest den 17. juni, står Dansk Folkeparti til omkring 15 procent af stemmerne. Det vil med stor sandsynlighed betyde et farvel til et eller flere af de seks valgte medlemmer i Sydjyllands Storkreds.

Han henviser til, at partiet er udfordret af, at flere partier "efterligner" Dansk Folkepartis hårde udlændingepolitik. Trods dalende opbakning oplever han stor gejst i partiet.

- Alt faldt jo i vores retning. Det er meget naiv at tro, at hele det scenarie vil gentage sig, siger politikeren, der stiller op til Europa-Parlamentet.

Peter Kofod understreger, at valget i 2015 er nærmest umuligt at gentage.

- Det er jo bare meningsmålinger, og jeg tror nok, at folk skal komme til fornuft, når de står i stemmeboksen. Men det er selvfølgelig også et stort tab for os, at vi nu mister Peter Kofod som kandidat her i Sønderjylland, som der virkelig var fremdrift i.

Tavshed

Hos Dansk Folkepartis lokalafdelinger er der flere steder tavshed i forhold til Dansk Folkepartis nedtur i meningsmålingerne. I Aabenraa og Sønderborg vil lokalformændene Werner Jensen og Tanja Lillian Svendsen ikke kommentere målingerne. I Haderslev mener lokalformand Henrik Jeppesen dog ikke, at nedgangen er så katastrofal.

- Jeg ved ikke, om jeg synes, det er alarmerende. Jeg har været forbedt på, at valget ikke bliver lige så godt denne gang, så jeg tror faktisk bare, det her er et mere realistisk billede af, hvor vi står, siger han.

Alle tre lokalformænd afviser dog kritikken af en for usynlig Thulesen Dahl. Over for DR har han dog erkendt, at han bør være mere synlig.

Ingen af de tre lokalformænd vil over for JydskeVestkysten kalde Nye Borgerlige for en trussel for partiets resultat i Sønderjylland. Men Henrik Jeppesen erkender, at DF bør være på vagt over for Vermund.

- Hun kommer jo ind på den poltiske slagmark, hvor vi også befinder os. Det er klart, at vi skal mærke på mærkerne og skal være opmærksomme, siger Henrik Jeppesen.