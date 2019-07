Arbejdsforhold: Skældsord og nedsættende tale er blevet en del af dagligdagen på fritidsjobbet for flere unge syd- og sønderjyder. Det er en af konklusionerne, efter at fagbevægelsernes jobpatrulje i uge 28 og 29 besøgte hundredvis af fritidsjobbere i Syd- og Sønderjylland.

For selvom det ser ud til, at der generelt er færre problemer for de 13 til 17-årige fritidsjobbere, så er en ny tendens, at flere unge er utrygge ved at gå på arbejde. Ikke på grund af cheferne, men i stedet de kunder, de unge er ansat til at betjene.

- Det er en ny tendens, vi ikke har set før. Det handler om, at kunder helt generelt taler grimt til de unge. Nogle taler endda meget grimt, siger Kathrine Møller, der er koordinator for Jobpatruljen Sydjylland, og nævner et af de værre tilfælde:

- Jeg talte med en helt ung pige, der lige var fyldt 15, der var blevet kaldt en dum kælling af en voksen kunde. Det er meget grænseoverskridende, og det er der flere eksempler på, siger hun.

Flere unge oplever også at være utrygge i deres fritidsjob på grund af eksempelvis røverier. Langt størstedelen er dog utrygge på grund af kundernes opførsel, lyder det fra Kathrine Møller.