Unge skal træne frivilligt arbejde på Askov Højskole

Sammen med fire store organisationer er Askov Højskole initiativtager til en sommerhøjskole for unge. De skal øve sig i at igangsætte aktiviteter og debatter.

Askov Højskole bliver i juli kulisse omkring en sommerhøjskole for unge fra det frivillige Danmark.

Kurset henvender sig til unge, der enten har eller har lyst til at engagere sig aktivt i en forening, en uddannelsesinstitution eller andre steder i samfundet. På sommerhøjskolen får de mulighed for at træne kunsten i at sætte gang i aktiviteter samt debatter sammen med andre unge fra hele landet.

Det er første gang, at sommerhøjskolen skal finde sted, og det er Askov Højskole, der har taget initiativet sammen med fire store frivillige organisationer i Danmark. Det er Dansk Ungdoms Fællesråd, KFUM-spejderne, Center for frivilligt socialt arbejde og Ungdomsringen

- Det er helt logisk, at vi påtager os denne rolle. For højskolen har altid været et vækstmiljø for mennesker, der vil udvikle deres fælles liv og har noget på hjertet. Vi glæder os derfor til at være med til at skabe en kanonoplevelse og masser af udbytte for dem, der har lyst til at være med på den nye sommerhøjskole, siger forstander på Askov Højskole, Klaus Majgaard.