Ung iværksætter giver folkeskoleelever mulighed for at mærke historie tæt på kroppen

Hasse Jespersen fra Kolding har med sit nye projekt sat sig for at gøre tung historie lettere for folkeskolernes børn og unge.

Kolding: Jernalderen, vikingetiden og amerikansk borgerkrig er for de fleste folkeskoleelever ikke altid lig med noget sjovt og spændende. Det har Hasse Jespersen besluttet sig for at lave om på med sit nye iværksætterprojekt "Historier på Hjul". Den 26-årige lærerstuderende fra Kolding har siden maj kunnet tilbyde folkeskoler en anden form for historieundervisning. Når en folkeskole ringer til Hasse Jespersen, kører han ud til eleverne med blandt andet historiske musketter og tidskorrekte uniformer, som børnene kan røre og prøve på, imens Hasse fortæller. Målet er, at den vigtige historieundervisning skal sætte sig bedre fast hos eleverne. - Det kan være svært for mange unge at sætte sig ned og læse i en bog, hvorimod hvis de får vigtige historiske begivenheder fortalt, vist og prøvet, er jeg overbevist om, at de i højere grad vil få noget ud af det, fortæller Hasse Jespersen.

En fantasifuld far vækkede begejstringen for fortælling Hasse Jespersen mener ikke, at børnene mangler noget i undervisningen, men det han kan bidrage med, er et indblik ind i en helt anden verden igennem levende fortællinger krydret med historiske fakta. Selv har Hasse mærket effekten fra barnsben. - Da jeg var 8 år gammel husker jeg tydeligt, at min fantasifulde far fortalte om slaget ved Dybbøl Mølle. Den spændende historie fangede mig lynhurtigt, og det er her, jeg har fået interessen fra, fortæller Hasse, der vil bringe oplevelsen om god historieformidling videre til børn i dag.

Større hjul og tankevækkende teknologi er næste destination Lige nu er Hasse Jespersens projekt stadig meget nyt, men han har forhåbninger om, at han inden for det næste års tid er endnu bedre kørende. - Jeg arbejder i øjeblikket på at skaffe mig en kassevogn, som jeg kan indrette til et museum. Drømmen er at købe en bus, fortæller Hasse, der i øjeblikket pakker museet ned i sin bil, der indtil nu har kørt til lokale byfester og Fredericia Kaserne. Hasse Jespersen er også i gang med at udvikle en Virtual Reality-oplevelse fra krigen i 1864, så man føler, at man står blandt soldaterne.