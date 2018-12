Ung fyrværker fyrer krudt af for titusindvis af kroner i sin landsby

Kasper Grundt har forberedt et 15 minutters langt fyrværkerishow for sine naboer i aften.

- Der er ingen bedre måde at fejre nytår end med fyrværkeri.

Sådan lyder det fra 22-årige Kasper Grundt, der er ved at forberede et gigantisk fyrværkerishow i sin hjemby Mjolden ved Skærbæk på den jyske vestkyst. Det skriver DR Syd. '

Kasper Grundt er blandt landets yngste fyrværkere, og derfor har naboer og venner opfordret ham til at lave et fyrværkerishow for hele byen.

- I stedet for, at vi hver især fyrer et batteri af, foreslog de, at jeg kunne lave ét stort fyrværkerishow, hvor alle bidrog lidt, siger han til DR Syd.

Når Kasper Grundt og kollegerne skal transportere de store mængder fyrværkeri til et show, bruger de en specialbygget kassebil, som oftest er pakket til randen.

Den opfordring tog den unge fyrværker til sig, så han har haft travlt med forberedelserne på en mark lidt uden for byen.

- Der er kommet sponsorater nærmest hver dag. Både større og mindre beløb. Alt tæller, men man behøver ikke give penge. Man må gerne komme og se det alligevel, siger han

Det store fyrværkerishow kommer til at vare 15-20 minutter, og det vil ifølge Kasper Grundt koste omkring 80.000 kroner, hvis man skulle bestille det. Kasper Grundt regner selv med at lægge 15.000 kroner i showet.

- Jeg håber, at folk synes, det er køreturen værd, og at de får en wauv-oplevelse. Det bliver et stort show - rigtig stort!

Til midnat sætter Kasper Grundt ild til den første raket på en mark mellem landsbyerne Mjolden og Døstrup.