Ulykkernes sjæleambulance

Charlotte Thea Gade er hende, du ikke ved, du har brug for, når de store ulykker indtræffer. Som ledende beredskabspræst i Region Syddanmark er det hende, der sørger for, at der ved de store ulykker ikke kun er politi, redningskøretøjer og brandvæsen, men at der også er præster med i det psykosociale beredskab, som agerer "ambulance" for de ramte sjæle.