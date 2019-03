Ulykkelig fejl: Nu risikerer Zohreh at skulle forlade Danmark

43-årige Zohreh Bagheri bor i Marstrup syd for Haderslev med sin mand Farhad Aghdam og parrets to døtre. Farhad og døtrene er danske statsborgere, men det er Zohreh Bagheri ikke. Hun frygter, at en fejl kan betyde, at hun og familien må forlade hjem, job og venner i Danmark. Foto: Jacob Schultz

Zohreh Bagheri fra Haderslev fik fejlagtigt afslag på sin ansøgning om permanent opholdstilladelse i 2015, fordi der ifølge hendes advokat blev begået en fejl i sagsbehandlingen hos Udlændingestyrelsen. Her mener man dog modsat, at fejlen ligger hos Zohreh Bagheri. Mandag behandles sagen i Københavns Byret.

Opholdstilladelse: Det er David mod Goliat. Sådan beskriver 43-årige Zohreh Bagheri og hendes familie selv den følelse, de sidder med, inden de mandag skal tage turen fra Marstrup syd for Haderslev til København, hvor de skal møde Udlændingenævnet i Københavns Byret. Ifølge Lasse Ladefoged, der er advokat for Zohreh Bagheri, er en sagsbehandlers fejl i Udlændingestyrelsen i 2015 årsag til, at Zohreh Bagheri fejlagtigt fik afslag på sin ansøgning om permanent opholdstilladelse. Omvendt mener Udlændingestyrelsen, at afslaget skyldes, at Zohreh Bagheri selv begik fejl i ansøgningen. - Det her handler om, at en sagsbehandler overså et kryds på ansøgningen. Og det skærer i min retssikkerhed, at en borger skal bøde for en sagsbehandlingsfejl. Det er voldsomt uheldigt, og det er voldsomt synd, for Zohreh er uden skyld i det, siger advokat Lasse Ladefoged fra Berg Advokater, der siden sagens start har repræsenteret Zohreh Bagheri. Men fra Udlændingestyrelsen lyder det anderledes: - Jeg synes, det er en trist situation for ansøgeren, men Udlændingestyrelsen har ikke begået fejl i denne sag, skriver kontorchef Dorthe Steinicke Nielsen i en mail til JydskeVestkysten. Uanset hvad, er det en fejl, der kan komme til at betyde, at Zohreh Bagheri skal forlade Danmark.

Så meget havde Zohreh Bagheri arbejdet Da afgørelsen om Zohreh Bagheris ansøgning om permanent opholdstilladelse blev afgjort den 28. maj 2015 var det et krav, at ansøgeren have haft arbejde i mindst tre ud af de seneste fem år.Det skulle regnes fra afgørelsestidspunktet.



Fra den 28. maj 2010 til den 13. marts 2015 var Zohreh Bagheri ansat som laborant ved Robert Damkjær i Haderslev. Efter en arbejdsskade blev hun sygemeldt og siden fyret, men hun blev ansat som deltidsmedarbejder i sin mands restaurant, inden hun sendte ansøgningen i december 2014.



Her nåede hun at arbejde i fem måneder, inden afgørelsen faldt. De daværende regler sagde, at deltidsarbejde skulle tælle for tre-femtedele af en fuldtidsstilling.



I alt havde Zohreh Bagheri derfor haft tre år og 22 dages beskæftigelse i perioden.

Foto: Jacob Schultz Zohreh Bagheri er uddannet elektroingeniør fra Tabriz Azad Universitet i Iran. Uddannelsen er godkendt som en diplomingeniørgrad i Danmark. Zohreh Bagheri arbejder i dag på Danish Crown, hvor hun pakker kød. Hun drømmer om at få statsborgerskab som sin familie, så hun kan tage en to-årig kandidatuddanelse og arbejde som elektroingeniør i Danmark. Foto: Jacob Schultz

Levede faktisk op til krav Zohreh Bagheri, der oprindeligt kommer fra Iran, søgte efter syv år i Danmark om permanent opholdstilladelse i december 2014. Men Udlændingestyrelsen mente ikke, at Zohreh Bagheri levede op til beskæftigelseskravet om at have arbejdet mindst tre ud af de seneste fem år, og de gav afslag. - Vi har ved afgørelsen i 2015 lagt ansøgerens egne oplysninger om sin beskæftigelse til grund. Der var ikke i ansøgningen oplysninger om beskæftigelse efter den 15. marts 2013, lyder det fra Dorthe Steinicke Nielsen i en mail. Men Zohreh Bagheri levede faktisk op til kravet. I ansøgningen, som JydskeVestkysten har haft mulighed for at gennemse, ses det, at Zohreh Bagheri ligeledes også havde angivet beskæftigelse efter den 15. marts 2013 og anført sin tidligere og nuværende arbejdsgiveres oplysninger. Ifølge Udlændingestyrelsen manglede der yderligere dokumentation.

Yderligere kommentarer fra Udlændingestyrelsen Udlændingenævnet påpegede i sin afgørelse i december 2015, at styrelsen skulle undersøge ansøgerens beskæftigelsesforhold, fordi der var gået seks måneder siden styrelsens afgørelse, og ansøgeren derfor muligvis ville kunne opfylde kravet. Det gjorde hun efter sine egne oplysninger ikke på tidspunktet for vores afslag.

Det ville vi meget gerne gøre, men vi fik ikke svar på vores anmodninger om oplysninger igennem godt fire måneder. Derfor fik hun til sidst et nyt afslag i 2016.

Vi har efterfølgende vejledt ansøgeren om, at hun kunne søge genoptagelse og fremsende de nødvendige oplysninger, hvis hun mente, der var begået fejl. Og vi har vejledt om, at hun kunne klage over den seneste afgørelse til Udlændingenævnet. Hendes muligheder var således ikke udtømt. Hendes situation er nu, at hun har fået forlænget sin opholdstilladelse til januar 2021.

Hjemviste sagen Zohreh Bagheri og hendes advokat klagede over afgørelsen til Udlændingenævnet, men i stedet for at omgøre afgørelsen, besluttede Udlændingenævnet, at sagen skulle prøves på ny. Dermed også ud fra det nye sagsbehandlingstidspunkt og under nye regler med strammere krav til permanent ophold i Danmark. - Det er det, vi klager over. For hver måned der gik, mistede Zohreh anciennitet fra sin tid hos Robert Damkjær (hvor Zohreh Bagheri var ansat som laborant, red.), og så kunne hun ikke længere opfylde kravet og få den permanente opholdstilladelse. Men det var Udlændingestyrelsen, der havde lavet fejlen i første omgang, og var det ikke sket, havde det hele måske set helt anderledes ud, forklarer Lasse Ladefoged, der mener, at Zohreh Baghari bør få permanent opholdstilladelse med tilbagevirkende kraft.

Kan ikke få statsborgerskab I snart fire år har Zohreh Bagheri nu kæmpet for sin permanente opholdstilladelse. Hendes mand fik det i 2011, og i 2016 fik han dansk statsborgerskab, ligesom parrets to døtre er danske statsborgere. Men fordi Zohreh Bagheri endnu ikke har fået permanent opholdstilladelse, har hun ikke kunnet søge om statsborgerskab - heller ikke selvom hun allerede har bestået indfødsretsprøven. - Og nu er loven blevet strammet så meget, at jeg er bange for, at jeg slet ikke kan få det. Hvad gør jeg så? Hvis de stopper med at forlænge min midlertidige opholdstilladelse, bliver vi nødt til at flytte fra Danmark, siger Zohreh Bagheri. Udlændingenævnet har ikke ønsket at kommentere sagen, da det ikke vil udtale sig om konkrete sager.