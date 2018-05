Ulvedebat giver mange henvendelser: - Alle der ser et dyr med fire ben tror, det er en ulv

Det seneste stykke tid har debatten raseret om ulve i Danmark, og flere borgere har også henvendt sig til pressen, fordi de mener at have set en ulv. Al den opmærksomhed om ulve kan ifølge vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Vadehavet betyde, at flere folk tror, de ser en ulv.

Dyr: Var det en ulv, jeg så?

Det spørgsmål har en del syd- og sønderjyder formentlig stillet sig selv det seneste stykke tid. JydskeVestkysten har over flere uger kunnet fortælle om flere borgere, der mener at have observeret en ulv. Samtidig har debatten om ulve i Danmark kørt på højtryk, hvor blandt andet formanden for Ulvefrit Danmark, Kim Paulsen, har trukket sig efter at have modtaget dødstrusler, efter en ulv er blevet skudt på en mark i Vestjylland.

Al den snak om ulve kan i nogle tilfælde få folk til at se dyret, selvom det ikke er tilfældet, fortæller Thomas Iversen, der arbejder som vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Vadehavet.

- Nogle af de henvendelser, vi modtager, er formentlig også hunde, ræve eller guldsjakaler. Og når man snakker så meget om ulven, tror alle, der ser et dyr med fire ben, at det er en ulv. Det er lidt den oplevelse, jeg har, fortæller Thomas Iversen, der på den anden side også pointerer, at det dog heller ikke er usandsynligt, at folk ser en ulv, da dyret ofte bevæger sig i et stort geografisk område.