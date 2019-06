Ukendt esbjergenser sprænger socialdemokratisk liste

- Vi har også gamblet lidt med det, for jeg sad på en meget central placering i Esbjerg Byråd. Jeg var mit partis nummer to, jeg sad i økonomiudvalget, jeg var udvalgsformand. Det var klart, det var en platform, der kunne være god i en valgkamp, men det kunne jeg simpelthen ikke forlige mig med i forhold til dobbeltmandat. Jeg gerne vil gøre tingene fuldt og helt, forklarer Anders Kronborg.

Hænderne i mulden

Anders Kronborg har derfor været uden for praktisk politik i halvandet år, og det har givet plads til, at han kunne komme tilbage sit job som lærer på fuld tid, fordi han var på nedsat tid som byrådsmedlem.

- Jeg har været ude på en folkeskole og mærke tilstanden på den offentlige sektor. Det handler også om autenticitet. Esbjergenserne kan godt se, jeg er en Esbjerg-dreng. Jeg bor og lever i Esbjerg, siger Anders Kronborg, som også peger på, at han har erfaring med livet uden for Christiansborg.

- Jeg kommer ikke lige efter at have læst statskundskab, jeg har faktisk haft hænderne nede i den vestjyske muld.

Han er glad for sit eget valg, men også på sin bys vegne, fordi den bliver bredt repræsenteret på Christiansborg.

- Jeg er på områdets vegne glad for, at vi både har fået Henning Hyllested (EL), Ulla Tørnæs (V) og Henrik Dahl (LA) valgt. Selvom vi kommer fra forskellige partier og har forskellige holdninger, så har vi i valgkampen haft et rigtig godt samarbejde. Det er tre personer, jeg holder meget af, så jeg er ikke i tvivl om, at vi får et godt samarbejde på Christiansborg, understreger Anders Kronborg.