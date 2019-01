Udvalgsformand om sundhedsfællesskaber: Det giver ingen mening

Formanden for regionens sundhedsudvalg giver hård kritik til planen om at lave 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal sikre bedre samarbejde i sundhedsvæsnet. Regionsformand Stephanie Lose (V) deler ikke bekymringerne.

Formålet med de nye sundhedsfællesskaber er at sikre en bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet, men det mener Poul-Erik Svendsen allerede er på vej fra regionens side, og dermed er der slet ikke behov for en ny reform ifølge formanden.

- Den giver ingen mening, dybest set er det vel bare for at holde sammen på blå blok, og det er lidt sølle, at det skal gå ud over en hel sektor, siger han.

Den giver ingen mening, dybest set er det vel bare for at holde sammen på blå blok, og det er lidt sølle, at det skal gå ud over en hel sektor

- Sundhedsområdet er et væsentligt område, og der er det vigtigt, at vi har folkevalgte bag, siger formanden.

Ifølge Poul-Erik Svendsen er det et klart tegn om, at regionerne vil blive afskaffet, hvis flertallet er blåt efter næste valg, og det vil være en skam, mener han.

- Vi har fordelt vores specialer for at give en sammenhæng og holde aktiviteten oppe mange steder i regioner, siger han.

Derudover påpeger han, at mange af de tiltag, der i øjeblikket findes i sundhedsvæsnet, går på tværs af de nye fællesskaber. For eksempel kan patienter fra både Esbjerg og Langeland tage til Middelfart, hvis de har problemer med ryggen.

Giver flere muskler

Formand for Danske Regioner og formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), mener ikke, der er noget nyt i sundhedsfællesskaberne. Derfor ser hun ikke et problem i det.

- Sundhedsfællesskaber skal, som jeg forstår det, være bygget op, så man samarbejder i de kommuner, der passer til akutsygehusets område. Det er ikke en ny tanke. Man kalder det bare noget forskelligt. Vi har det omkring alle vores akutsygehuse i dag. Vi kalder det i Region Syddanmark for sundhedssamordningsfora. I Region Midtjylland har man det samme, det hedder bare klynger, siger hun.

Stephanie Lose mener dog, at det er godt, at man investerer i sundhedssamarbejdet. Hun frygter ikke, at sundhedsfællesskaberne vil ramme regionen.

- Hvis man vil give samarbejdet flere muskler, er det en tanke, der er værd at forfølge. For i dag har vi ret begrænsede muligheder for at dele data med hinanden og løse opgaver i fællesskab og for at have fælles funktioner på tværs af sektorer. Så hvis man med sundhedsfællesskaber, vil give større muligheder for det, synes jeg, det vil være rigtig fint, siger hun.