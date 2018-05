Udvalgsformand forudser drama: Urealistisk at finde 30 millioner til hørehæmmede

Det bliver nærmest umuligt at finde alle de penge, der skal til, for at løse problemet med de lange ventetider på høreområdet hurtigt og effektivt, forudser Poul-Erik Svendsen, formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark. Arkivfoto: Kim Rune

Hvis Region Syddanmark nu og her skal hjælpe de over 7000 patienter, der står i kø til et høreapparat som følge af alenlange ventetider, vil det koste 30 millioner kroner. Pengene skal findes under budgetforhandlingerne til august, men det er urealistisk at hjælpe alle på én gang, lyder det fra Poul-Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget.

Ventetid: De har ventet, ventet og ventet. Og nu må hørepatienter i Region Syddanmark med al sandsynlighed vente lidt endnu. Hvis Region Syddanmark med et snuptag skal afhjælpe den kæmpemæssige pukkel af ventende hørehæmmede, der er opstået som følge af alt for lange ventetider på høreapparater, vil det koste 30 millioner kroner, anslår Poul-Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget. Det er penge, der skal findes ved de kommende budgetforhandlinger i regionsrådet til august, og det bliver noget nær umuligt, forudser formanden efter tirsdagens møde i sundhedsudvalget - Vi finder ikke de penge. Vi kommer tværtimod til at diskutere, hvor lang tid vi vil være om at fjerne puklen og hvordan. Der kan opstå store uenigheder, siger han. Ifølge tal fra regionen venter cirka 7000 hørepatienter lige nu på at blive behandlet. Heraf må 3097 væbne sig med ekstra tålmodighed, for de har udsigt til en ventetid på over seks måneder, viser nye beregninger fra regionen.

Sagen kort I 2014 gennemførte Region Syddanmark besparelser for 11 millioner kroner på høreområdet.

Det har forårsaget, at Region Syddanmark nu har landets længste ventetid på høreapparater.

I gennemsnit skal en hørepatient i regionen vente 78,4 uger på et høreapparat.

I februar 2017 brugte regionen knap ti millioner kroner på at udbygge kapaciteten med en høreklinik i Sønderborg, men det virkede ikke efter hensigten.

Regionen arbejder nu på at nedbringe ventetiden til tre måneder.

Ikke nok JydskeVestkysten har tidligere fortalt, at Region Syddanmark har de absolut længste ventetider i landet, når det kommer til høreapparater. Således skal hørehæmmede vente i op mod to år for at komme i behandling og få bevilget et høreapparat Regionsrådet har allerede bevilget 11,6 millioner kroner til en handleplan, der årligt skal sikre 1850 flere hørepatienter et høreapparat. I forbindelse med tirsdagens møde i sundhedsudvalget står det klart, at det bliver 1,3 millioner kroner dyrere end forventet at gennemføre planen. Beløbet vil et enigt sundhedsudvalg nu anmode regionsrådet om. Handleplanen, der skal rette op på de dårlige vilkår for hørehæmmede i regionen, er finansieret af en særlig bufferpulje, der er afsat til "ekstraordinære situationer" i budgettet for 2018. Men dels er bufferpuljen ifølge Poul-Erik Svendsen nu ved at være tom, og dels kan handleplanen alene ikke hjælpe de mange hørepatienter, der desperat venter på et høreapparat. - Der er brug for yderligere tiltag, hvis vi skal puklen til livs, siger Poul-Erik Svendsen.