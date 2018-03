Udvalg vil eliminere kaos for høre-patienter med 11,6 millioner

Sundhedsudvalget i Region Syddanmark vil bruge millioner på at nedbringe ekstrem lang ventetid for hørepatienter. Arkivfoto

Sundhedsudvalget i Region Syddanmark foreslår at bruge 11,6 millioner kroner ekstra om året på at løse lange ventetider for patienter, der skal bruge høreapparat.

Ventetid: Regionens Sundhedsudvalg vil igangsætte tre initiativer, der skal nedbringe den meget lange ventetid på at få et høreapparat i Region Syddanmark. Udvalgets forslag vil koste 11,6 millioner kroner hvert år og er sendt videre til regionsrådet, som nu skal godkende planerne. Regionen vil først og fremmest fjerne loftet over, hvor meget de regionale høreklinikker må lave i løbet af et år. Loftet, der skulle forhindre at budgetterne løber løbsk, har hidtil lagt beslag på, hvor mange høreapparater, der blev uddelt til syddanskerne hvert år. Regionen regner med, at en fjernelse af loftet vil medføre, at høreklinikkerne kan undersøge 1.850 flere patienter årligt. Det vil koste 10,6 millioner kroner ifølge beregningerne. Sundhedsudvalgsformand i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), mener, at indsatsen er nødvendig. - Vi bliver nødt til at reagere på de lange ventelister på høreområdet, og derfor anbefaler vi, at vi nu går mere drastisk til værk end hidtil. Problemerne på høreområdet bunder i flere udfordringer, og derfor er det nødvendigt at skrue på flere knapper på en gang for at få ventetiden ned. Det bliver et langt sejt træk, men det er det, der skal til, siger han.

Ventetider på høreapparater Sygehus Lillebælt: 123 ugers ventetid.Odense Universitetshospital: 121 ugers ventetid.



Sydvestjysk Sygehus: 60 ugers ventetid.



Sygehus Sønderjylland: 52 ugers ventetid.



Den regionale høreklinik, Sønderborg: 36 ugers ventetid.



Regionen Syddanmarks gennemsnit: 78,4 uger.



Gennemsnitlig ventetid for Region Sjælland: 70,6 uger, Region Midtjylland: 49,6 uger, Region Hovedstaden: 45 uger og Region Nordjylland: 32 uger.