Udlejerforening: Der er meget få problemer med sommerhuse

- Men der er nogle, der gentagne gange lokker folk i uføre. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Når først nogen har fået en klage behandlet, plejer tingene at blive rettet op. Men der er nogle, der er mere systematiske og siger "går den, så går den", siger han.

Ankenævnet for Ferieudlejning modtager da heller ikke mange klager i løbet af et år. Der bliver årligt indgået omkring 500.000 kontrakter, og ankenævnet modtager omkring 70 klager om året, fortæller Carlos Villaro Lassen.

- Det er ikke et generelt problem med private udlejere, men der er selvfølgelig muligheder for at opføre sig uhensigtsmæssigt, når man ikke er underlagt de samme betingelser som virksomheder. Det er heldigvis ganske få, der gør det, siger Carlos Villaro Lassen, administrerende direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening.

Sommerhusudlejning: Mandag kunne JydskeVestkysten fortælle om to børnefamilier, der havde fået ødelagt deres ferie, fordi det sommerhus, de havde lejet gennem en privat udlejer, slet ikke levede op til det, de var blevet lovet. Det er dog langt fra normen, fortæller Feriehusudlejernes Brancheforening, der også står bag Ankenævnet for Ferieudlejning.

Private kan nemmere snyde

Og de private udlejere kan nemmere snyde. Da de ikke er virksomheder, står de i modsætning til udlejningsbureauer stærkere i tilfælde, hvor parterne er uenige.

- Grundlæggende kan man komme meget mere efter virksomheder, fordi det er virksomhed over for forbruger. Og der har vi hele forbrugerbeskyttelseslovgivningen i Danmark. Så hvis en virksomhed overtræder en regel, ligger en stor del af bevisbyrden hos virksomheden. Fordi det er en virksomhed, er man som forbruger beskyttet. Men hvis man udlejer privat, er det i princippet mellem to forbrugere. Dermed kan den, der udlejer, eksempelvis sige, at de havde aftalt, at lejeren selv skulle gøre rent, siger han.