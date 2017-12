Udgifter til vikarer stiger på Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland har på grund af rekrutteringsproblemer de seneste år haft langt større udgifter til vikarer end de øvrige sygehuse i landsdelen. En opgørelse over udgifterne fra 2013-16 viser, at Sygehus Lillebælt har brugt 4,4 millioner kroner på de fire år, mens Sydvestjysk Sygehus har brugt 29,8. Sygehus Sønderjyllands udgifter har været 77,3 millioner, men dog med en klart faldende tendens.

Læger: Det er gået den forkerte vej med vikarforbruget på Sygehus Sønderjylland. Trods en målsætning om at reducere de i forvejen store udgifter til vikarer er forbruget steget markant i 2017. En opgørelse viser, at det sønderjyske sygehus i årets første 11 måneder har brugt 20,6 millioner kroner på vikarer. Sidste år var beløbet 14 millioner, mens der i 2015 blev brugt 13,4 millioner kroner.

Modsat vej

Administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau erklærede tidligere på året, at forventningen var, at det ville lykkes at nedbringe vikarudgifterne i 2017. Han må erkende, at det er gået den stik modsatte vej.

Var du for optimistisk?

- Det kan man sige. Det er hvert fald ikke lykkes at nedbringe udgifterne. Men vi har da samlet set formået at holde budgettet, så vi har trods alt håndteret det inden for rammerne, påpeger sygehusdirektøren.

Set i lyset af at flere afdelinger har været meget pressede og udfordret af et dårligt arbejdsmiljø har sygehuset prioriteret en optimal bemanding meget højt, understreger Peter Fosgrau.

- Af flere onder så er vikarer bedre end ingenting, for der må ikke være huller i vagtplanen. En vikar er den allersidste løsning, når alt andet er prøvet, siger Peter Fosgrau, som forsøger at få flere læger til at arbejde over, så sygehuset kan benytte eget personale i stedet for vikarer udefra.

Det er særligt mangel på speciallæger til de medicinske vagter i Aabenraa, der er baggrunden for forbruget. Ifølge Peter Fosgrau vil ansættelsen af en række speciallæger bidrage til at reducere vikarforbruget.