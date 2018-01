Udenlandske elever bliver væk fra dansktimerne

I over en tredjedel af timerne på de syd- og sønderjyske sprogskoler udebliver de voksne udlændinge fra danskundervisningen, viser en opgørelse fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der allerede har varslet et regeringsudspil over for fraværet.

I det syd- og sønderjyske område topper de udenlandske elever på Haderslev Sprogcenter med et fravær på 40,6 procent, mens Sprogskolen Kolding ligger i bund med et fravær på 32,8 procent.

Det fremgår af et svar, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har afleveret over de voksne udlændinges fravær på danskuddannelserne i første halvår 2017.

I et svar til Folketinget fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fremgår følgende fraværstal for voksne udlændinge ved danskuddannelserne i det syd- og sønderjyske område fra første halvår 2017:Haderslev Sprogcenter: 40,6 procent AOF Job og Dansk, Esbjerg, Vejen og Varde: 40,0 procent Give - Grindsted Uddannelsescenter: 40,0 procent Lærdansk Sønderborg: 37,1 procent AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder: 32,9 procent Sprogskolen Kolding: 32,8 procent

Opgørelsen fra Inger Støjberg dækker over det samlede fravær, hvor der ikke skelnes mellem lovligt og ulovligt fravær. Men når den enkelte kommune modtager oplysningerne om den enkelte elevs fravær, har kommunen pligt til at vurdere, om fraværet er lovligt, og kommunen kan nedsætte ydelsen til den pågældende person i kølvandet på fraværet.

Støjberg: Pjækkeri

Hos AOF Center Sydjylland, der blandt andet dækker Esbjerg-området, fortæller direktør Solveig Poulsen, at sygdomsfraværet ligger på omkring 20 procent, mens de sidste 20 procentpoint af fraværet på omkring 40 procent skyldes andet fravær.

Da Morgenavisen Jyllands-Posten før jul bragte en tilsvarende historie, der er grundlaget for svaret om de syd- og sønderjyske skoler i Folketinget, tøvede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ikke med at sige, at noget af fraværet måtte skyldes pjækkeri.

- Det er et ufatteligt højt fravær, og derfor bliver vi også nødt til at skride mere konsekvent ind, sagde Inger Støjberg og varslede et regeringsudspil, der skal gøre det lettere og hurtigere at trække flygtningene i ydelse ved et ulovligt fravær.