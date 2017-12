Uansvarlige konkurs-direktører koster samfundet millioner

Konkurskarantæner

Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelse (aktieselskaber, anpartsselskaber m. v.) En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groftuforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.



Konkurskarantænen vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på tre år.



Hvis en person overtræder en konkurskarantæne, kan skifteretten efter omstændighederne pålægge personen en ny karantæne. I den forbindelse kan karantænen udvides til et forbud mod deltagelse i enhver form for erhvervsvirksomhed, herunder den pågældendes egen personligt drevne virksomhed.



En overtrædelse af karantænen kan også medføre, at personen hæfter personligt på objektivt grundlag for selskabets forpligtelser, hvis det går konkurs.



Endvidere kan en overtrædelse af en konkurskarantæne straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder.



Den, der bliver pålagt konkurskarantæne, registreres i et konkurskarantæneregister. Personer i dette register kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab og kan ikke i strid med karantænen blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos Skat.



Der er ikke offentlig adgang til konkurskarantæneregistret.



KILDE: DOMSTOL. DK.