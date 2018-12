Tyskerne klarer ferien online: Digitalt boom blandt turister i Sydjylland

Turisme: Det er blevet markant vigtigere for de syddanske hoteller og turistattraktioner at være tilgængelige på online-medier som for eksempel Facebook. En ny rapport foretaget af VisitDenmark viser nemlig, at turister langs kysterne i Danmark i massivt omfang benytter sig af digitale medier for at orientere sig både før og under ferien. Og det er en udvikling, der er eksploderet de seneste år.

Fra 2014 til 2017 er turisternes forbrug af hjemmesider, online bookingportaler og sociale medier steget med flere hundrede procent. Eksempelvis er antallet af turister, der inden rejsen benytter sig af sociale medier som Facebook og Instagram steget med 700 procent på de tre år.

- Tallene bekræfter noget, vi allerede er klar over, men slår også meget skarpt fast, at de digitale medier får stigende relevans, når det handler om at inspirere til at holde ferie i Danmark, og det tyder på, at der bliver gjort de rigtige ting for at fange turisternes opmærksomhed via de digitale medier, siger Sisse Wildt, som er kommunikationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.