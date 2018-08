Tyske vildsvin kan udløse dansk eksportkrise trods hegn

- Hvis man finder et dødt vildsvin med afrikansk svinepest ved hegnet, så skal vi meddele det til de internationale myndigheder. Vi kan ikke få Tyskland til at tage ansvaret, selv om det er deres vildsvin, fortæller han.

Han fortæller, at Danmark trods hegnet i så fald er nødt til at meddele eksportmarkerne, at Danmark er ramt af afrikansk svinepest.

- Inficeres hele Nordtyskland, og et tysk vildsvin vandrer over på dansk territorium, før det møder hegnet, så har vi officielt et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark, siger han.

Størstedelen af hegnet står to-tre meter inde på dansk jord, men der er også flere steder langs grænsen, hvor Naturstyrelsen har været nødsaget til at placere hegnet flere hundrede meter fra den dansk-tyske grænse. Det gælder de steder, hvor en mose eller sø skiller Tyskland fra Danmark, og hvor det har været umuligt at opstille et grænsehegn. Hvis et vildsvin inficeret med afrikansk svinepest bliver fundet ved hegnet på siden mod Tyskland, vil Danmark derfor officielt være ramt af afrikansk svinepest. Det bekræfter souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard.

Grænsehegn: Det skal redde Danmark fra at blive ramt af afrikansk svinepest og sikre, at vi ikke mister en eksport på 11 milliarder kroner om året. Men det kommende vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse står så langt inde på dansk territorium, at et vildsvin på tysk side af hegnet, fortsat kan kaste dansk landbrug ud i en eksportkrise.

Vildsvinehegnet blev i juni vedtaget af et stort flertal i Folketinget bestående af regeringen, DF og Socialdemokratiet.Udover hegnet består aftalen blandt andet også af øget regulering af vildsvin, overvågning og skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme. Hegnet bliver cirka 68 km langt, 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden. Det vil koste cirka 80 millioner kroner. Dansk svineproduktion bidrager med 30 millioner kroner. Der vil være en række åbninger i hegnet til andet vildt og ved blandt andet veje, der krydser grænsen. Det har fået kritikere til at så tvivl om hegnets effekt. I Flensborg Fjord vil der på en kort strækning blive etableret flydespærrer, som skal standse svømmende vildsvin ved kysten. Hegnet forventes at stå færdigt i sidste halvdel af 2019. Omkring 80 grundejere skal have eksproprieret en del af deres jord for at gøre plads til hegnet. Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin, som kan spredes til danske svinebesætninger via vildsvin. Det vil stoppe dansk svineeksport til lande uden for EU. Afrikansk svinepest er en smitsom og dødelig virussygdom hos svin, men er ikke farlig for mennesker.

Ingen garanti

På nuværende tidspunkt er der ikke konstateret afrikansk svinepest i Tyskland. Til gengæld er der konstateret svinepest i blandt andet Tjekkiet og Polen. Hegnet opsættes blandt andet af frygt for, at smitten vil brede sig til Tyskland og videre ind i Danmark, og hvis smitten konstateres, vil det lukke for svineeksporten til lande uden for EU. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet risikerer man derved at miste en årlig eksport for 11 milliarder kroner.

I første omgang drejer det sig om at sikre, at der ikke er nogen vildsvinepopulation i Danmark, som kan videreføre smitten. Selve smitten er lige nu så langt væk, at formålet i første omgang ikke er at stoppe inficerede vildsvin.

Skulle man være så uheldig, at et inficeret vildsvin på et senere tidspunkt dør så tæt på hegnet, at det befinder sig på dansk grund, tror Stig Mellergaard, at eksportlandene måske kortvarigt vil lukke for importen af dansk svinekød.

Han mener, at eksportlandene vil ophæve restriktionerne over for Danmark, når vi forklarer, at vildsvinet er fundet på den anden side af hegnet. Desuden er det en formildende omstændighed, at der er vedtaget yderligere initiativer som eksempelvis intensiveret jagt, der skal sikre, at vi slet ikke har en vildsvinepopulation i Danmark, som kan opretholde smitten. Men ingen ved, præcist hvad der vil ske.

- Hvis vi sender forklaringer ud til de store eksportmarkeder, vil jeg umiddelbart tro, at restriktioner vil blive hævet igen. Men jeg kan ikke stille en garanti for det, siger han.