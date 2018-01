Tysk mindretal kæmper for russere og romaer

Det tyske mindretal i Sønderjylland kæmper lige nu med at samle knap 10.000 underskrifter, der skal være med til at skabe bedre vilkår for minoriteter i EU. Forholdene for mindretal halter stadig gevaldigt flere steder i Europa, lyder det fra dansk-tysk vicepræsident for europæisk mindretalsforening.

- Vi vil styrke mangfoldigheden og mindretalsrettighederne i EU. I EU er der ikke et grundlag i form af regler og retningslinjer, der beskytter mindretal. Og det er der behov for flere steder i Europa, siger Gösta Toft.

Som et led i en europæisk jagt på én million underskrifter, skal der indsamles mindst 9750 underskrifter i Danmark og én million underskrifter i hele Europa. Det vil nemlig tvinge EU-Kommissionen til at sætte minoriteternes forhold på dagsordenen, og det er der i den grad brug for, lyder det fra Gösta Toft, der er en del af det tyske mindretal i Sønderjylland og vicepræsident i organisationen Federative Union for European Nationalities, som står bag underskriftsindsamlingen.

Kultursammenstød: Mens der mest af alt hersker fred og fordragelighed mellem det tyske mindretal og det danske flertal i Sønderjylland, er der flere steder i Europa, hvor mindretal og flertal er lig med konflikt, diskrimination og ulighed. Derfor har det tyske mindretal i Sønderjylland kastet sig ind i kampen for bedre forhold for minoriteter i EU.

Vi er først lige begyndt at køre på fuld blus, så jeg regner med, at det lykkes.

Forbillede i Danmark

Den dansk-tyske sønderjyde, der også var opstillet som Slesvigsk partis spidskandidat ved regionsrådsvalget, peger på, at EU bør sikre støtte til sprog og andre tiltag, der sikrer mindretal mulighed for at dyrke deres kultur. Men først og fremmest efterspørger han konkrete retningslinjer, der skal sikre, at mindretallene ikke diskrimineres. I eksempelvis Baltikum kritiseres regeringer for at diskriminere det russiske mindretal, og senest har Gösta Toft med egne øjne set, hvordan det ikke altid er lige let at være roma i Europa.

- Jeg har netop været i Rumænien for at besøge en romalandsby. De var blevet udflyttet fra byens centrum og placeret lige op ad en losseplads. De ville gerne tale med borgmesteren, men han ville ikke tale med dem. Hvis der eksempelvis havde været klare retningslinjer for, at mindretal skulle participere i samfundet, havde han været nødt til at tale med dem, siger Gösta Toft.

Selv betegner han de tyske mindretals forhold i Danmark som forbilledligt, og flere eksperter peger da også på, at vi i landet har et af verdens bedste forhold mellem mindretal og flertal. 8. januar var der indsamlet lidt over 400.000 underskrifter i Europa, hvoraf cirka 2400 er fra Danmark. Lykkes det foreningen at samle én million underskrifter i Europa og efterfølgende får kommissionen til at skabe klare retningslinjer for mindretal, vil det ikke have den helt store betydning her i landet.

- Men måske vil det være med til at støtte op om eksempelvis tosprogede byskilte, og at der eksempelvis bliver lavet en klar sprogstrategi på plejehjem, så tysk bliver ligebehandlet her. Så det vil også have små konsekvenser for os, men slet ikke i samme målestok som i andre lande, siger han.