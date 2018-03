Tv-udbydere bløder kunder: Folk kapper tv-kablerne

Streaming: JydskeVestkysten har modtaget et læserbrev fra en harm tv-seer i Sdr. Omme, der på grund af prisstigninger på sit Yousee-abonnementet overvejer at droppe traditionelt tv og skifte til streamingtjenester som TV2 Play og Netflix.

Tv-seeren fra Sdr. Omme står ikke alene med sine overvejelser. En stor undersøgelse fra analyseinstituttet Wilke viser, at en tredjedel af danskerne overvejer helt at droppe deres kabel-tv, mens 500.000 danskere allerede har gjort det.

Alene sidste år opsagde 63.000 kunder deres abonnement ved Danmarks største tv-udbyder, Yousee, der hævede sine priser med mellem 10 og 20 kroner for tv-pakkerne i hele landet den 1. januar i år.

Det hjælper ikke på tv-udbydernes popularitet, når priserne hæves, fortæller ekspert i medieudvikling, Katrine K. Pedersen, der har skrevet bøger om den digitale ungdomskultur.

- Tv-udbyderne forsøger at omstille sig i de her tider, blandt andet ved at gå efter en gaming-strategi, fordi de har opdaget at e-sport fylder hos både unge og granvoksne. Jeg ved ikke om, det bliver en succes, for de tilbyder ikke det, som streaming-tjenesterne gør. Youtube og HBO for eksempel er umådeligt dygtige til at servere det indhold, man rigtig gerne vil se, inden man overhovedet selv er klar over, at man vil se det, siger eksperten, der dog tror tv-udbyderne får svært ved at få held med den strategi.

- Det bliver svært at vende udviklingen, for børn lærer i dag at swipe, før de lærer at gå - og vaner følger med langt ind i voksenlivet, siger hun.