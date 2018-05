Tusindvis har skrevet under i protest mod vildsvinehegn

3000 har skrevet under på underskriftsindsamling imod et kommende vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Naturorganisation håber, at det kan få miljø- og fødevareministeren til at genoverveje planerne om hegnet.

- Grænsehegnet har meget negativ betydning for mange andre dyrearter, og så har grænsehegnet desuden ikke den ønskede effekt. Det vil stoppe nogle få, men langt de fleste svømmer til Danmark, mener biolog og talsmand for Verdens Skove, Stine Tuxen.

Protest: Et kommende vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse har delt vandene, og nu har 3099 personer officielt sagt nej tak til hegnet ved at skrive under på en underskriftsindsamling imod vildsvinehegnet. Det er naturorganisationen Verdens Skove, som arbejder for at sikre biodiversitet i den danske natur, der står bag underskriftsindsamlingen, og som har sendt de mange underskrifter til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Dyr pris

Verdens Skove mener, at regeringen bør droppe vildsvinehegnet, men bibeholde de øvrige initiativer, som regeringen og Dansk Folkeparti har sat i søen. Det gælder blandt andet en skærpelse af bødeniveauet i forhold til lovovertrædelser, der har relation til smitterisiko for afrikanske svinepest. Hun frygter, at hegnet vil ødelægge bevægeligheden for andre dyrearter.

- Det har vi ikke noget problem med. Det giver fin mening at forebygge der, hvor der er risiko for en spredning af svinepesten. Men det er en meget dyr pris at betale, når man bygger et hegn, som skaber en vild ødelæggelse for ræve, dådyr, oddere og ulve, siger Stine Tuxen.

Da forslaget om et vildsvinehegn blev førstebehandlet i folketingssalen var det med solid støtte fra regeringen, DF og Socialdemokratiet. De betegner hegnet som et udtryk for "rettidig omhu" i et forsøg på at sikre en eksport på 11 milliarder kroner, der kan blive truet af svinepesten. Derfor tvivler Stine Tuxen også på, om de 3099 underskrifter får politikerne til at skifte kurs.

- Vi er bange for, at det kommer, men vi kan ikke gøre andet, end at gøre brug af de midler vi nu engang har, siger hun.