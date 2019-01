Ifølge DMI's prognoser vil hård vind medføre forhøjet vandstand i flere syd- og sønderjyske kommuner den 2. januar. Beredskabet brugte årets første dag på at fylde tusindvis af sandsække.

Af samme grund måtte beredskaberne den 1. januar i blandt andet Sønderborg i sving med at fylde sandsække, som berørte borgere kunne hente på brandstationerne i Nordborg og i Gråsten - Vi er klar og i fuld gang med at forberede os på de forskellige scenarier, vi kan forvente, fortæller chef for Drift og Anlæg i Sønderborg Kommune, Henrik Littau.

Også i Kolding var beredskabet i fuld gang med at tage sine forholdsregler.

Her mødte de første ansatte og frivillige ind hos kommunens beredskabsdepot, hvor man fra klokken 10 begyndte at fylde de første af i alt 2.500 sandsække, som skal hjælpe med at beskytte områderne omkring åen mod vandet.

- Vi har rimelig gode arbejdsbetingelser, for vi har mange timer til at forberede os, og hvis der skulle ske noget, så bliver det sandsynligvis i løbet af de lyse timer, og det er det, vi helst vil have, fortæller indsatsleder Ronni Pedersen fra Trekantbrand.

DMI har varslet forhøjet vandstand fra klokken 8 til klokken 21 den 2. januar. Vejrsituationen kan følges på hjemmesiden dmi.dk.